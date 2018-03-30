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22:14 (мск), источник: РИА Новости

В США объявили дату заседания по делу обвиняемого в хакерстве Никулина

Россиянин Евгений Никулин, обвиняемый властями США в краже персональных данных, в очередной раз предстанет перед судом 2 апреля, говорится в заявлении суда Сан-Франциско по этому делу.

Источник: РИА Новости

«Никулин заявил о своей невиновности (в рамках заседания 30 марта). Следующее заседание назначено на 2 апреля», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что обвиняемый в РФ и США в хакерстве россиянин Евгений Никулин в ночь на пятницу был отправлен из Чехии в США. Согласно данным американских СМИ, россиянин уже содержится в тюрьме в США.

«Хакерские действия — не просто преступление, это прямая угроза безопасности и частной жизни американцев».

В данном случае ответчик, российский гражданин, обвиняется во вторжении в компьютерную систему нескольких крупных американских компаний, использовании украденных данных, и подозревается в получении доступа к личной информации миллионов американцев, — приводятся в сообщении слова генпрокурора США Джеффа Сешнса.
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«Мы не будем терпеть преступные кибератаки и сделаем своим приоритетом расследование и преследование по суду этих преступлений, независимо от страны, где они происходят», — сказал Сешнс.

Чешская полиция в сотрудничестве с ФБР США задержала Никулина в Праге 5 октября 2016 года. Он обвиняется американскими судебными органами в незаконном получении доступа к данным из социальной сети LinkedIn и серверам Dropbox и Formspring. Также ордер на арест Никулина был выдан Коптевским районным судом Москвы по обвинению в краже 3 тысяч 450 долларов посредством электронной платежной системы Webmoney. Чешский минюст получил 22 ноября 2016 года запросы на выдачу Никулина одновременно из Москвы и Вашингтона. В мае 2017 года пражский горсуд постановил, что Никулин может быть экстрадирован как в РФ, так и в США. Обвиняемый опротестовал решение горсуда в части его возможной выдачи в США, однако Верховный суд в Праге 24 ноября 2017 года вынес решение, что Никулин может быть выдан в США.

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