В США объявили дату заседания по делу обвиняемого в хакерстве Никулина
Россиянин Евгений Никулин, обвиняемый властями США в краже персональных данных, в очередной раз предстанет перед судом 2 апреля, говорится в заявлении суда
Россиянин Евгений Никулин, обвиняемый властями США в краже персональных данных, в очередной раз предстанет перед судом 2 апреля, говорится в заявлении суда
«Никулин заявил о своей невиновности (в рамках заседания 30 марта). Следующее заседание назначено на 2 апреля», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что обвиняемый в РФ и США в хакерстве россиянин Евгений Никулин в ночь на пятницу был отправлен из Чехии в США. Согласно данным американских СМИ, россиянин уже содержится в тюрьме в США.
«Хакерские действия — не просто преступление, это прямая угроза безопасности и частной жизни американцев».
«Мы не будем терпеть преступные кибератаки и сделаем своим приоритетом расследование и преследование по суду этих преступлений, независимо от страны, где они происходят», — сказал Сешнс.
Чешская полиция в сотрудничестве с ФБР США задержала Никулина в Праге 5 октября 2016 года. Он обвиняется американскими судебными органами в незаконном получении доступа к данным из социальной сети LinkedIn и серверам Dropbox и Formspring. Также ордер на арест Никулина был выдан Коптевским районным судом Москвы по обвинению в краже 3 тысяч 450 долларов посредством электронной платежной системы Webmoney. Чешский минюст получил 22 ноября 2016 года запросы на выдачу Никулина одновременно из Москвы и Вашингтона. В мае 2017 года пражский горсуд постановил, что Никулин может быть экстрадирован как в РФ, так и в США. Обвиняемый опротестовал решение горсуда в части его возможной выдачи в США, однако Верховный суд в Праге 24 ноября 2017 года вынес решение, что Никулин может быть выдан в США.
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