Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Китайцы резко ответили Британии за нападки на РФ по Скрипалю
В Россию и Беларусь вернется подзабытая марка недорогих машин
Как семьи отвоевывают кровных детей у суррогатных матерей
Как правильно торговаться при покупке жилья: лайфхаки
Бразильские ученые выяснили, как кофе влияет на сердце
Тайный визит: лидер КНДР побывал в Китае Лидер КНДР Ким Чен Ын побывал в Китае и провел переговоры с председателем КНР
СМИ: Дочь Скрипаля заговорила
Телеведущего Соловьева вызвали в Совет Федерации
Потерявший семью в пожаре кемеровчанин сказал, кто закрыл двери
За телом Мавроди в морг никто не пришел
Британия отреагировала на ответные меры России
Российский дрон уничтожит авианосную группировку
Мужчин впервые в истории США приняли в команду чирлидеров
Маму Владимира Преснякова сравнили с 30-летней девушкой
Бразильские ученые выяснили, как кофе влияет на сердце
Почти половина генетических тестов могут врать
Мэй высказалась после трагического пожара в Кемерово
Татары «жестко» ответят русским за Крым - Меджлис
Фоторепортажи
10Самые живописные мосты мира
20Последствия пожара в ТЦ «Зимняя вишня»
07:43 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

От «Суммы» не зарекайся

Владелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов и несколько человек из его окружения стали фигурантами расследования, которое проводит следственный департамент МВД России. В пятницу бизнесмен и его партнеры были доставлены на допрос по делу о хищениях, который затянулся до позднего вечера. В результате бизнесмены были задержаны. В самой компании эту информацию пока не подтверждают.

Источник: Агентство «Москва»

По данным источников «Ъ», в пятницу сотрудники ГУЭБиПК МВД и службы экономической безопасности ФСБ провели серию обысков в коммерческих структурах, контролируемых господином Магомедовым. Оперативно-следственные группы побывали у него дома, в квартирах его родственников и партнеров.

Следственные действия проводились в том числе в рамках расследования хищения более 752 млн руб. при строительстве стадиона «Арена Балтика» в Калининграде к чемпионату мира по футболу, который пройдет летом 2018 года в России. Кроме того, в уголовном деле о мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК) еще несколько эпизодов, в том числе связанных с Новороссийским морским торговым портом (НМТП). В ходе обысков помимо документов было изъято оружие, законность хранения которого также предстоит установить.
После обысков на допрос в следственный департамент МВД был доставлен владелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов и еще несколько человек.

Следственные действия с их участием затянулись до позднего вечера, после чего следователь принял решение о задержании подозреваемых. Предполагается, что ночь они проведут в ИВС на Петровке, 38.

В субботу следствие должно решить: обращаться в Тверской райсуд с ходатайствами об арестах задержанных, или ограничиться в их отношении подписками о невыезде.

В МВД «Ъ» заявили, что следствие пока против распространения любой информации по этому делу. В группе «Сумма» при этом утверждают, что господин Магомедов не был задержан или арестован, называя допрос своего владельца «беседой со следователем». Обыски в офисах группы компаний «Сумма» ее представитель также не подтвердила.

Уголовное дело, по которому у МВД изначально возникли вопросы к хозяину «Суммы», расследуется уже более трех с половиной лет. Но первые фигуранты в нем появились только летом прошлого года, когда по ходатайству следственного департамента МВД Тверской райсуд Москвы арестовал бывшего министра строительства Калининградской области Амира Кушхова, заместителя главы регионального управления капитального строительства Сергея Трибунского и заместителя гендиректора компании «Глобалэлектросервис» (входит в группу «Сумма») Хачима Эристова. Гендиректор «Глобалэлектросервиса» Эльдар Нагаплов от следствия успел скрыться — его арестовали заочно, объявив в международный розыск.
Как полагают следователи, в 2014 году выигравшее аукцион на подготовку площадки на острове Октябрьский под строительство стадиона «Арена Балтика» ОАО «Глобалэлектросервис» завершило там земляные работы. В частности, для укрепления слабых грунтов было отсыпано почти 1,6 млн кубометров песка. В сентябре 2014 года Амир Кушхов и Сергей Трибунский приняли эти работы у компании Эльдара Нагаплова.

По версии следственного департамента, качество этих работ оказалось весьма сомнительным. В частности, было установлено, что одна из фирм субподрядчиков поставляла на площадку под будущий стадион песок, якобы не соответствующий техническому заданию. Это подтвердила и проведенная экспертиза. Впрочем, сами строители утверждали, что песок был надлежащего качества. По их словам, он изменил свою структуру из-за того, что работы проводились в болотистой местности.

В феврале этого года, после того как Мосгорсуд в очередной раз отказался освободить обвиняемых, некоторые из них решили сотрудничать со следствием. Очевидно, их показания и дали повод для новых обысков и допросов. По предварительной информации, в рамках нового расследования речь идет уже об ущербе на сумму более 2 млрд руб. Более того, источники не исключают, что в итоге может быть принято решение о более жесткой квалификации действий фигурантов — ст. 210 УК (организация преступного сообщества или участие в нем). Впрочем, вначале в МВД и ФСБ должны разобраться с документацией, изъятой в ходе последних обысков и провести ряд экспертиз по делу.

Основные активы группы «Сумма» сосредоточены в транспортном бизнесе — это совместное предприятие с «Транснефтью», которое контролирует Новороссийский морской торговый порт (НМТП), 25,07% в крупнейшем в РФ контейнерном операторе «Трансконтейнер» и 32,5% в головной компании холдинга FESCO — Дальневосточное морское пароходство. Кроме того, «Сумме» принадлежат 50% минус 1 акция Объединенной зерновой компании, контроль в Якутской топливно-энергетической компании, а также инжиниринговый «Глобалэлектросервис» и строительная компания «Стройновации».
При этом в начале года активизировались слухи о выходе основных владельцев «Суммы» из бизнеса. FESCO, а также строительный бизнес группы испытывают финансовые проблемы, причем осенью прошлого года «Сумма» была готова продать часть своего пакета дубайскому DP World. В феврале «Сумма» неожиданно сообщила, что может продать «Транснефти» свой ключевой и самый дорогой актив — долю в НМТП, ФАС уже одобрила сделку. Ряд источников «Ъ» предполагали, что возможная распродажа активов «Суммы» может быть связана как с грядущей сменой правительства после выборов президента РФ, так и со сменой власти в родном для господина Магомедова Дагестане. Неделю назад «Сумма» раскрыла в отчетности, что ФНС по итогам проверки 7 марта насчитала группе 9,4 млрд руб. недоплаченных налогов и пеней за 2014−2015 годы, группа собиралась судиться с налоговиками.

Николай Сергеев, Олег Рубникович, Анастасия Веденеева

4 комментарияк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Каким образом «ущемляют права студентов»
Аману Тулееву обозначили время до отставки
Что изменится в жизни россиян с 1 апреля
В Лондоне объяснили досмотр лайнера «Аэрофлота»
WP узнала о наличии у США более жесткого варианта ответа Москве
«Конгресс русских американцев» написал письмо Трампу
Охранявший «Зимнюю вишню» ЧОП спешно самоликвидировался
«Союзмультфильм» объяснил странное отчество сестры Дяди Федора
Спорт
«Ак Барс» победил «Трактор» в первом матче полуфинала Следующий матч пройдет 1 апреля в Казани
Авто
Резкий рост цен на бензин: есть ответ властей В Федеральной антимонопольной службе (ФАС России), курирующей вопрос стоимости топлива, считают, что пока признаков возможного дефицита бензина и дизеля нет
Hi-Tech
Ученые из МИФИ создали наноструктуры, ускоряющие работу электронной техники Добились этого, увеличив количество индия в токопроводящем слое
Кино
Киркоров сам оплатил возмутивший зрителей «Идеальный ремонт» «Первый канал» не потратил денег на создание для поп-короля собственного Диснейленда
Недвижимость
Россиянка отсудила у застройщика полмиллиона рублей за испорченный вид из окна
Врач скорой помощи в Саратове заставлял подчиненных строить ему дачу
Валерий Карпин продает последнюю квартиру в Москве
Как исключить из платежки ненужные коммунальные услуги
Леди
Лобода стала копией Варнавы из-за пластики (фото) Сколько можно гнаться за шаблонными пухлыми губами?
Дети
Сын Преснякова и Подольской впервые вышел на сцену Мальчик дебютировал на папином концерте.
Все о ремонте
Как рационально использовать эркер в интерьере: 7 умных решений 
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Как из типовой двушки сделать удобную трёшку: квартира молодой семьи
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь