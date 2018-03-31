От «Суммы» не зарекайся

Источник: Агентство «Москва»

По данным источников «Ъ», в пятницу сотрудники ГУЭБиПК МВД и службы экономической безопасности ФСБ провели серию обысков в коммерческих структурах, контролируемых господином Магомедовым. Оперативно-следственные группы побывали у него дома, в квартирах его родственников и партнеров.

Следственные действия проводились в том числе в рамках расследования хищения более 752 млн руб. при строительстве стадиона «Арена Балтика» в Калининграде к чемпионату мира по футболу, который пройдет летом 2018 года в России. Кроме того, в уголовном деле о мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК) еще несколько эпизодов, в том числе связанных с Новороссийским морским торговым портом (НМТП). В ходе обысков помимо документов было изъято оружие, законность хранения которого также предстоит установить.

После обысков на допрос в следственный департамент МВД был доставлен владелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов и еще несколько человек.

Следственные действия с их участием затянулись до позднего вечера, после чего следователь принял решение о задержании подозреваемых. Предполагается, что ночь они проведут в ИВС на Петровке, 38.

В субботу следствие должно решить: обращаться в Тверской райсуд с ходатайствами об арестах задержанных, или ограничиться в их отношении подписками о невыезде.

В МВД «Ъ» заявили, что следствие пока против распространения любой информации по этому делу. В группе «Сумма» при этом утверждают, что господин Магомедов не был задержан или арестован, называя допрос своего владельца «беседой со следователем». Обыски в офисах группы компаний «Сумма» ее представитель также не подтвердила.

Уголовное дело, по которому у МВД изначально возникли вопросы к хозяину «Суммы», расследуется уже более трех с половиной лет. Но первые фигуранты в нем появились только летом прошлого года, когда по ходатайству следственного департамента МВД Тверской райсуд Москвы арестовал бывшего министра строительства Калининградской области Амира Кушхова, заместителя главы регионального управления капитального строительства Сергея Трибунского и заместителя гендиректора компании «Глобалэлектросервис» (входит в группу «Сумма») Хачима Эристова. Гендиректор «Глобалэлектросервиса» Эльдар Нагаплов от следствия успел скрыться — его арестовали заочно, объявив в международный розыск.

Как полагают следователи, в 2014 году выигравшее аукцион на подготовку площадки на острове Октябрьский под строительство стадиона «Арена Балтика» ОАО «Глобалэлектросервис» завершило там земляные работы. В частности, для укрепления слабых грунтов было отсыпано почти 1,6 млн кубометров песка. В сентябре 2014 года Амир Кушхов и Сергей Трибунский приняли эти работы у компании Эльдара Нагаплова.

По версии следственного департамента, качество этих работ оказалось весьма сомнительным. В частности, было установлено, что одна из фирм субподрядчиков поставляла на площадку под будущий стадион песок, якобы не соответствующий техническому заданию. Это подтвердила и проведенная экспертиза. Впрочем, сами строители утверждали, что песок был надлежащего качества. По их словам, он изменил свою структуру из-за того, что работы проводились в болотистой местности.

В феврале этого года, после того как Мосгорсуд в очередной раз отказался освободить обвиняемых, некоторые из них решили сотрудничать со следствием. Очевидно, их показания и дали повод для новых обысков и допросов. По предварительной информации, в рамках нового расследования речь идет уже об ущербе на сумму более 2 млрд руб. Более того, источники не исключают, что в итоге может быть принято решение о более жесткой квалификации действий фигурантов — ст. 210 УК (организация преступного сообщества или участие в нем). Впрочем, вначале в МВД и ФСБ должны разобраться с документацией, изъятой в ходе последних обысков и провести ряд экспертиз по делу.

Основные активы группы «Сумма» сосредоточены в транспортном бизнесе — это совместное предприятие с «Транснефтью», которое контролирует Новороссийский морской торговый порт (НМТП), 25,07% в крупнейшем в РФ контейнерном операторе «Трансконтейнер» и 32,5% в головной компании холдинга FESCO — Дальневосточное морское пароходство. Кроме того, «Сумме» принадлежат 50% минус 1 акция Объединенной зерновой компании, контроль в Якутской топливно-энергетической компании, а также инжиниринговый «Глобалэлектросервис» и строительная компания «Стройновации».

При этом в начале года активизировались слухи о выходе основных владельцев «Суммы» из бизнеса. FESCO, а также строительный бизнес группы испытывают финансовые проблемы, причем осенью прошлого года «Сумма» была готова продать часть своего пакета дубайскому DP World. В феврале «Сумма» неожиданно сообщила, что может продать «Транснефти» свой ключевой и самый дорогой актив — долю в НМТП, ФАС уже одобрила сделку. Ряд источников «Ъ» предполагали, что возможная распродажа активов «Суммы» может быть связана как с грядущей сменой правительства после выборов президента РФ, так и со сменой власти в родном для господина Магомедова Дагестане. Неделю назад «Сумма» раскрыла в отчетности, что ФНС по итогам проверки 7 марта насчитала группе 9,4 млрд руб. недоплаченных налогов и пеней за 2014−2015 годы, группа собиралась судиться с налоговиками.