СМИ сообщили о задержании родственника принца Уильяма

По данным газеты Daily Mail, Мэттьюза задержали во Франции по подозрению в совершенном 20 лет назад сексуальном насилии в отношении несовершеннолетней.

Издание сообщает, что мужчину отпустили под залог, и французские власти в настоящее время рассматривают вопрос о предъявлении Мэттьюзу обвинений и передаче дела в суд.