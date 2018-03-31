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02:50 (мск), источник: Известия

СМИ сообщили о задержании родственника принца Уильяма

СМИ сообщили о задержании 74-летнего британского мультимиллионера Дэвида Мэттьюза, являющегося тестем Пиппы Миддлтон — сестры супруги принца Уильяма Кейт Миддлтон.

Источник: Reuters

По данным газеты Daily Mail, Мэттьюза задержали во Франции по подозрению в совершенном 20 лет назад сексуальном насилии в отношении несовершеннолетней.

Издание сообщает, что мужчину отпустили под залог, и французские власти в настоящее время рассматривают вопрос о предъявлении Мэттьюзу обвинений и передаче дела в суд.

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