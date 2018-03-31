СМИ сообщили о задержании родственника принца Уильяма
СМИ сообщили о задержании 74-летнего британского мультимиллионера Дэвида Мэттьюза, являющегося тестем Пиппы Миддлтон — сестры супруги принца Уильяма Кейт Миддлтон.
СМИ сообщили о задержании 74-летнего британского мультимиллионера Дэвида Мэттьюза, являющегося тестем Пиппы Миддлтон — сестры супруги принца Уильяма Кейт Миддлтон.
По данным газеты Daily Mail, Мэттьюза задержали во Франции по подозрению в совершенном 20 лет назад сексуальном насилии в отношении несовершеннолетней.
Издание сообщает, что мужчину отпустили под залог, и французские власти в настоящее время рассматривают вопрос о предъявлении Мэттьюзу обвинений и передаче дела в суд.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.