Энергоснабжение Краснодара полностью восстановлено

На данный момент специалисты «Кубаньэнерго» полностью восстановили энергоснабжение потребителей части города. В восстановительных работах было задействовано шесть аварийных бригад компании.
Как сообщается на сайте Минэнерго РФ, предварительно причиной массовых отключений электричества стало повреждение ограничителя перенапряжений сборной шины на подстанции «Западная-2».
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