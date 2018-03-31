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11:12 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Энергоснабжение Краснодара полностью восстановлено

Из-за аварии на подстанции 30 марта в 23:23 без света осталось несколько районов города — более 68 000 человек.

На данный момент специалисты «Кубаньэнерго» полностью восстановили энергоснабжение потребителей части города. В восстановительных работах было задействовано шесть аварийных бригад компании.

Как сообщается на сайте Минэнерго РФ, предварительно причиной массовых отключений электричества стало повреждение ограничителя перенапряжений сборной шины на подстанции «Западная-2».

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