В нескольких километрах от Алматы произошло два землетрясения

Источник: Zakon.kz

Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 31 марта 2018 года в 00 час 45 мин 24 сек по времени Астаны зарегистрировано землетрясение, сообщает Zakon.kz.

Эпицентр землетрясения расположен в 790 км на юго-запад от Алматы на территории Таджикистана. Энергетический класс землетрясения 12.2. Магнитуда MPV 5.6. Координаты эпицентра 37.34° с.ш. 71.65° в.д. Глубина 5 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет.

Второе землетрясение было зафиксировано в в 01 час 18 мин 39 сек по времени Астаны.