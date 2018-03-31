В нескольких километрах от Алматы произошло два землетрясения
Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет.
Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет.
Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 31 марта 2018 года в 00 час 45 мин 24 сек по времени Астаны зарегистрировано землетрясение, сообщает Zakon.kz.
Эпицентр землетрясения расположен в 790 км на
Второе землетрясение было зафиксировано в в 01 час 18 мин 39 сек по времени Астаны.
Эпицентр землетрясения расположен в 363 км на
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