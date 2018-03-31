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07:26 (мск), источник: Zakon.kz

В нескольких километрах от Алматы произошло два землетрясения

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет.

Источник: Zakon.kz

Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 31 марта 2018 года в 00 час 45 мин 24 сек по времени Астаны зарегистрировано землетрясение, сообщает Zakon.kz.

Эпицентр землетрясения расположен в 790 км на юго-запад от Алматы на территории Таджикистана. Энергетический класс землетрясения 12.2. Магнитуда MPV 5.6. Координаты эпицентра 37.34° с.ш. 71.65° в.д. Глубина 5 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет.

Второе землетрясение было зафиксировано в в 01 час 18 мин 39 сек по времени Астаны.

Эпицентр землетрясения расположен в 363 км на юго-восток от Алматы на территории Китая. Энергетический класс землетрясения 11.9. Магнитуда MPV 5.5. Координаты эпицентра 42.12° с.ш. 81.08° в.д. Глубина 20 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет.

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