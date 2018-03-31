Пожар напугал жителей многоэтажки во Владивостоке

В 19 часов 54 минуты по местному времени пожарным поступила информация о возгорании в квартире дома на улице Надибаидзе. Через пять минут по указанному адресу прибыли первые пожарные расчёты и приступили к тушению. Проникнув в задымленное помещение, огнеборцы установили, что в комнате горел диван.