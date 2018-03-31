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10:31 (мск), источник: ДЕЙТА

Пожар напугал жителей многоэтажки во Владивостоке

30 марта во Владивостоке потушили пожар на улице Надибаидзе, об этом DEITA. RU сообщили в ГУ МЧС России по Приморскому краю.

В 19 часов 54 минуты по местному времени пожарным поступила информация о возгорании в квартире дома на улице Надибаидзе. Через пять минут по указанному адресу прибыли первые пожарные расчёты и приступили к тушению. Проникнув в задымленное помещение, огнеборцы установили, что в комнате горел диван.

В 20 часов 9 минут пожар был локализован, через 20 минут полностью ликвидирован.

В результате происшествия никто не пострадал.

Екатерина Лапкина.

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