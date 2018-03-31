Пожар напугал жителей многоэтажки во Владивостоке
30 марта во Владивостоке потушили пожар на улице Надибаидзе, об этом DEITA. RU сообщили в ГУ МЧС России по Приморскому краю.
30 марта во Владивостоке потушили пожар на улице Надибаидзе, об этом DEITA. RU сообщили в ГУ МЧС России по Приморскому краю.
В 19 часов 54 минуты по местному времени пожарным поступила информация о возгорании в квартире дома на улице Надибаидзе. Через пять минут по указанному адресу прибыли первые пожарные расчёты и приступили к тушению. Проникнув в задымленное помещение, огнеборцы установили, что в комнате горел диван.
В 20 часов 9 минут пожар был локализован, через 20 минут полностью ликвидирован.
В результате происшествия никто не пострадал.
Екатерина Лапкина.
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