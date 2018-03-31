Мотоцикл перевернулся по дороге на Медеу: парень и девушка в тяжелом состоянии
Мотоцикл перевернулся по дороге на Медеу, парень и девушка попали в больницу, передает корреспондент программы «Территория происшествий» на телеканале СТВ.
Мотоцикл перевернулся по дороге на Медеу, парень и девушка попали в больницу, передает корреспондент программы «Территория происшествий» на телеканале СТВ.
Как сообщает корреспондент, по дороге на Медеу, мотоцикл спускался вниз, водитель не справился с управлением и врезался в металлическое ограждение. В результате чего опрокинулся и около 30 метров прокатился по асфальту.
Парень с девушкой, как рассказали очевидцы, в крайне тяжелом состоянии были госпитализированы в больницу. Выяснением всех обстоятельств занимается полиция.
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