Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Посольство РФ в США удивило англичан ответом на оскорбление
В Россию и Беларусь вернется подзабытая марка недорогих машин
Школа дискриминирует «сов»
Житель Кемерова, потерявший всю семью, записал видеообращение
Почти половина генетических тестов могут врать
Весь мир вспоминает жертв пожара в Кемерове В результате пожара погибли 64 человека, несколько десятков пострадали
СМИ: Дочь Скрипаля заговорила
Телеведущего Соловьева вызвали в Совет Федерации
Потерявший семью в пожаре кемеровчанин сказал, кто закрыл двери
За телом Мавроди в морг никто не пришел
Британия отреагировала на ответные меры России
Российский дрон уничтожит авианосную группировку
Анастасию Заворотнюк приняли за Надежду Бабкину
Ксения Бородина изменила прическу
Бразильские ученые выяснили, как кофе влияет на сердце
Почти половина генетических тестов могут врать
Мэй высказалась после трагического пожара в Кемерово
Татары «жестко» ответят русским за Крым - Меджлис
Фоторепортажи
8Торговый центр «Зимняя вишня» после пожара
11Акции в память о погибших в Кемерово
07:18 (мск), источник: Tengrinews

Мотоцикл перевернулся по дороге на Медеу: парень и девушка в тяжелом состоянии

Мотоцикл перевернулся по дороге на Медеу, парень и девушка попали в больницу, передает корреспондент программы «Территория происшествий» на телеканале СТВ.

Источник: Tengrinews

Как сообщает корреспондент, по дороге на Медеу, мотоцикл спускался вниз, водитель не справился с управлением и врезался в металлическое ограждение. В результате чего опрокинулся и около 30 метров прокатился по асфальту.

Парень с девушкой, как рассказали очевидцы, в крайне тяжелом состоянии были госпитализированы в больницу. Выяснением всех обстоятельств занимается полиция.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Жителей поселка Зубовск в ВКО эвакуируют из-за угрозы подтопления
Что изменится в жизни россиян с 1 апреля
В Лондоне объяснили досмотр лайнера «Аэрофлота»
WP узнала о наличии у США более жесткого варианта ответа Москве
«Конгресс русских американцев» написал письмо Трампу
СМИ: Зиявудин Магомедов задержан по делу о хищениях
Охранявший «Зимнюю вишню» ЧОП спешно самоликвидировался
«Союзмультфильм» объяснил странное отчество сестры Дяди Федора
Спорт
«Ак Барс» победил «Трактор» в первом матче полуфинала Следующий матч пройдет 1 апреля в Казани
Авто
Резкий рост цен на бензин: есть ответ властей В Федеральной антимонопольной службе (ФАС России), курирующей вопрос стоимости топлива, считают, что пока признаков возможного дефицита бензина и дизеля нет
Hi-Tech
Ученые из МИФИ создали наноструктуры, ускоряющие работу электронной техники Добились этого, увеличив количество индия в токопроводящем слое
Кино
Киркоров сам оплатил возмутивший зрителей «Идеальный ремонт» «Первый канал» не потратил денег на создание для поп-короля собственного Диснейленда
Недвижимость
Россиянка отсудила у застройщика полмиллиона рублей за испорченный вид из окна
Врач скорой помощи в Саратове заставлял подчиненных строить ему дачу
Валерий Карпин продает последнюю квартиру в Москве
Как исключить из платежки ненужные коммунальные услуги
Леди
Лобода стала копией Варнавы из-за пластики (фото) Сколько можно гнаться за шаблонными пухлыми губами?
Дети
Сын Преснякова и Подольской впервые вышел на сцену Мальчик дебютировал на папином концерте.
Все о ремонте
7 идей рационального использования эркера в интерьере (фото)
Как из двушки сделать удобную трёшку: квартира для молодой семьи
Как навести порядок в шкафу: 7 дельных советов по эргономике
Место для творческой мастерской в типовой квартире: 8 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь