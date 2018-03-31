Лобовое столкновение в Алматы: три человека в больнице
Водитель автомобиля, задев проезжающее авто, вылетел на полосу встречного движения, где и допустил лобовое столкновение.
Водитель автомобиля, задев проезжающее авто, вылетел на полосу встречного движения, где и допустил лобовое столкновение.
АСТАНА, 31 мар — Sputnik. ДТП с тремя пострадавшими произошло по проспекту Раймыбека, между улицами Муратбаева и Байзакова.
Как рассказали Sputnik Казахстан очевидцы, автомобиль Suzuki Vitara двигался по Райымбека в восточном направлении, водитель задел проезжающую рядом машину Toyota Aristo.
После столкновения автомобиль Suzuki выкинуло на полосу встречного движения, где он лоб в лоб столкнулся в автомобилем Mercedes.
В ДТП пострадали три человека: два человека с Suzuki Vitara и один с Mercedes. Все трое с различными травмами были госпитализированы.
Детали случившего установит полиция Алматы.
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