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07:17 (мск), источник: Sputniknews.kz

Лобовое столкновение в Алматы: три человека в больнице

Водитель автомобиля, задев проезжающее авто, вылетел на полосу встречного движения, где и допустил лобовое столкновение.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 31 мар — Sputnik. ДТП с тремя пострадавшими произошло по проспекту Раймыбека, между улицами Муратбаева и Байзакова.

Как рассказали Sputnik Казахстан очевидцы, автомобиль Suzuki Vitara двигался по Райымбека в восточном направлении, водитель задел проезжающую рядом машину Toyota Aristo.

После столкновения автомобиль Suzuki выкинуло на полосу встречного движения, где он лоб в лоб столкнулся в автомобилем Mercedes.

В ДТП пострадали три человека: два человека с Suzuki Vitara и один с Mercedes. Все трое с различными травмами были госпитализированы.

Детали случившего установит полиция Алматы.

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