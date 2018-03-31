Лобовое столкновение в Алматы: три человека в больнице

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 31 мар — Sputnik. ДТП с тремя пострадавшими произошло по проспекту Раймыбека, между улицами Муратбаева и Байзакова.

Как рассказали Sputnik Казахстан очевидцы, автомобиль Suzuki Vitara двигался по Райымбека в восточном направлении, водитель задел проезжающую рядом машину Toyota Aristo.

После столкновения автомобиль Suzuki выкинуло на полосу встречного движения, где он лоб в лоб столкнулся в автомобилем Mercedes.

В ДТП пострадали три человека: два человека с Suzuki Vitara и один с Mercedes. Все трое с различными травмами были госпитализированы.