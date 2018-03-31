В Перми наркодилера с Дальнего Востока приговорили к 11 годам

В краевом центре судили 29-летнего жителя Уссурийска. Он приехал в Прикамье из далекого Приморского края, чтобы наладить здесь прибыльный преступный бизнес.

Первоначально его задержали по факту передачи 1 грамма героина через тайник-закладку.

Когда у него изъяли телефон, то обнаружили переписку с другими покупателями. Выйдя на них, разыскали и другие тайники. Таким образом, по цепочке, удалось собрать богатый «урожай» наркотических средств.