В Перми наркодилера с Дальнего Востока приговорили к 11 годам
Найти наркотики помогли изъятые смартфоны.
Найти наркотики помогли изъятые смартфоны.
В краевом центре судили 29-летнего жителя Уссурийска. Он приехал в Прикамье из далекого Приморского края, чтобы наладить здесь прибыльный преступный бизнес.
Первоначально его задержали по факту передачи 1 грамма героина через
Когда у него изъяли телефон, то обнаружили переписку с другими покупателями. Выйдя на них, разыскали и другие тайники. Таким образом, по цепочке, удалось собрать богатый «урожай» наркотических средств.
— Сотрудники полиции задержали участников дилерской сети, у них изъяли сотовые телефоны, — сообщили в краевой прокуратуре. — В
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