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09:16 (мск), источник: Комсомольская правда

В Перми наркодилера с Дальнего Востока приговорили к 11 годам

Найти наркотики помогли изъятые смартфоны.

В краевом центре судили 29-летнего жителя Уссурийска. Он приехал в Прикамье из далекого Приморского края, чтобы наладить здесь прибыльный преступный бизнес.

Первоначально его задержали по факту передачи 1 грамма героина через тайник-закладку.

Когда у него изъяли телефон, то обнаружили переписку с другими покупателями. Выйдя на них, разыскали и другие тайники. Таким образом, по цепочке, удалось собрать богатый «урожай» наркотических средств.

— Сотрудники полиции задержали участников дилерской сети, у них изъяли сотовые телефоны, — сообщили в краевой прокуратуре. — В тайниках-закладках и там, где проживал наркодилер из Уссурийска, оказалось 150 граммов героина. Суд приговорил жителя Дальнего Востока к 11 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.

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