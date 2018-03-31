Мертвым найден в СИЗО Астаны бывший глава «Казахавтодора» по ЗКО
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Бывшего руководителя компании «Казахавтодор» по
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Бывшего руководителя компании «Казахавтодор» по
Тело было обнаружено ночью 26 марта.
«Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований. Начата проверка соответствующими органами по территориальности. Кроме того, КУИС проводится служебное расследование по данному факту», — рассказал Г. Хасенов.
Он уточнил, что осужденный предсмертной записки не оставил.
Адиль Нигметов проходил в качестве одного из фигурантов громкого дела по взяткам аудиторам в Счетном комитете. Он был приговорен к трем годам заключения.
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