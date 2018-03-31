Мертвым найден в СИЗО Астаны бывший глава «Казахавтодора» по ЗКО

Источник: Kazinform

Тело было обнаружено ночью 26 марта.

«Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований. Начата проверка соответствующими органами по территориальности. Кроме того, КУИС проводится служебное расследование по данному факту», — рассказал Г. Хасенов.

Он уточнил, что осужденный предсмертной записки не оставил.