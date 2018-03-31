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13:55 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии завершились поиски двух студентов Стерлитамакского колледжа

В настоящее время несовершеннолетние переданы родным.

В Башкирии завершены поиски двух подростков — студентов Стерлитамакского индустриального колледжа. 16-летний Родион Киньябаев и 17-летний Роман Остапенко вместе ушли из дома 17 марта, с тех пор от них не было никаких известий.

Как сообщили агентству «Башинформ» в пресс-службе МВД по РБ, все это время друзья были в Уфе, где их и нашли полицейские. В настоящее время несовершеннолетние переданы родным.

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