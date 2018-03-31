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07:34 (мск), источник: Sputnik

В Узбекистане произошло второе землетрясение за сутки

Сила подземных толчков на территории Ташкента, Ташкентской области, Самарканда, Сырдарьи, Ферганы, Намангана, Андижана, Джизака и Кашкадарьи достигла 2 баллов, Сурхандарьи — 2−3 баллов.

Источник: Sputnik
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Слабое землетрясение ощущалось в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. Жители Узбекистана 30 марта в 23:45 ощутили землетрясение, эпицентр которого находился в 465 км от Ташкента в южном направлении на территории Афганистана.

«Магнитуда землетрясения в эпицентре составила М=5,2. Сила подземных толчков на территории Ташкента, Ташкентской области, Самарканда, Сырдарьи, Ферганы, Намангана, Андижана, Джизака и Кашкадарьи достигла 2 баллов, Сурхандарьи — 2−3 баллов», — сообщили в Республиканском центре Сейсмопрогностического мониторинга МЧС.

В других регионах Узбекистана сейсмоактивность не ощущалась. МЧС не располагает информацией о разрушениях и пострадавших.

Напомним, что в этот же день рано утром узбекистанцы ощутили землетрясение, эпицентр которого находился в 360 км от Ташкента в южном направлении на территории Таджикистана. Сила толчков в данном случае была практически идентична афганскому землетрясению. Жертв и пострадавших зафиксировано не было.

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