В Узбекистане произошло второе землетрясение за сутки
Сила подземных толчков на территории Ташкента, Ташкентской области, Самарканда, Сырдарьи, Ферганы, Намангана, Андижана, Джизака и Кашкадарьи достигла 2 баллов, Сурхандарьи — 2−3 баллов.
Сила подземных толчков на территории Ташкента, Ташкентской области, Самарканда, Сырдарьи, Ферганы, Намангана, Андижана, Джизака и Кашкадарьи достигла 2 баллов, Сурхандарьи — 2−3 баллов.
ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. Жители Узбекистана 30 марта в 23:45 ощутили землетрясение, эпицентр которого находился в 465 км от Ташкента в южном направлении на территории Афганистана.
«Магнитуда землетрясения в эпицентре составила М=5,2. Сила подземных толчков на территории Ташкента, Ташкентской области, Самарканда, Сырдарьи, Ферганы, Намангана, Андижана, Джизака и Кашкадарьи достигла 2 баллов, Сурхандарьи — 2−3 баллов», — сообщили в Республиканском центре Сейсмопрогностического мониторинга МЧС.
В других регионах Узбекистана сейсмоактивность не ощущалась. МЧС не располагает информацией о разрушениях и пострадавших.
Напомним, что в этот же день рано утром узбекистанцы ощутили землетрясение, эпицентр которого находился в 360 км от Ташкента в южном направлении на территории Таджикистана. Сила толчков в данном случае была практически идентична афганскому землетрясению. Жертв и пострадавших зафиксировано не было.
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