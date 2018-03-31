В Узбекистане произошло второе землетрясение за сутки

Источник: Sputnik

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ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. Жители Узбекистана 30 марта в 23:45 ощутили землетрясение, эпицентр которого находился в 465 км от Ташкента в южном направлении на территории Афганистана.

«Магнитуда землетрясения в эпицентре составила М=5,2. Сила подземных толчков на территории Ташкента, Ташкентской области, Самарканда, Сырдарьи, Ферганы, Намангана, Андижана, Джизака и Кашкадарьи достигла 2 баллов, Сурхандарьи — 2−3 баллов», — сообщили в Республиканском центре Сейсмопрогностического мониторинга МЧС.

В других регионах Узбекистана сейсмоактивность не ощущалась. МЧС не располагает информацией о разрушениях и пострадавших.