Приморец, побывав в гостях, лишился дорогостоящего телефона

Полицейские задержали жителя города Арсеньева, подозреваемого в краже дорогостоящего мобильного телефона, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ОМВД России «Арсеньевский».

В полицию Арсеньева обратился 51-летний местный житель с заявлением о краже у него мобильного телефона.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Потерпевший рассказал, что пропажу телефона он обнаружил после того как побывал в гостях. Ущерб мужчина оценил в 30 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого, им оказался 27-летний местный житель. Его доставили в отдел полиции, где он дал признательные показания.

В ходе осмотра жилища подозреваемого похищенный телефон обнаружен и изъят.