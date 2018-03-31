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10:03 (мск), источник: VLADNEWS

Приморец, побывав в гостях, лишился дорогостоящего телефона

На место происшествия прибыли сотрудники полиции.

Полицейские задержали жителя города Арсеньева, подозреваемого в краже дорогостоящего мобильного телефона, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ОМВД России «Арсеньевский».

В полицию Арсеньева обратился 51-летний местный житель с заявлением о краже у него мобильного телефона.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Потерпевший рассказал, что пропажу телефона он обнаружил после того как побывал в гостях. Ущерб мужчина оценил в 30 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого, им оказался 27-летний местный житель. Его доставили в отдел полиции, где он дал признательные показания.

В ходе осмотра жилища подозреваемого похищенный телефон обнаружен и изъят.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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