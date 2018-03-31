Приморец, побывав в гостях, лишился дорогостоящего телефона
На место происшествия прибыли сотрудники полиции.
На место происшествия прибыли сотрудники полиции.
Полицейские задержали жителя города Арсеньева, подозреваемого в краже дорогостоящего мобильного телефона, сообщает РИА VladNews со ссылкой на
В полицию Арсеньева обратился 51-летний местный житель с заявлением о краже у него мобильного телефона.
На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Потерпевший рассказал, что пропажу телефона он обнаружил после того как побывал в гостях. Ущерб мужчина оценил в 30 тысяч рублей.
В ходе
В ходе осмотра жилища подозреваемого похищенный телефон обнаружен и изъят.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.