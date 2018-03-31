В Омской области полиция через окно штурмовала нарколаботарию

45-летний житель села Березовки Азовского района организовал в своем доме нарколабораторию. Одну из комнат он приспособил для выращивания конопли, оборудовав ее по последнему слову техники. Там были фитолампы, термометры, вентиляторы, увлажнители воздуха, таймер, автоматически подающий и отключающий электричество. «Плантация» вместила в себя 24 куста.

О деятельности мужчины стало известно полиции. Однако, когда оперативники пришли к сельчанину для проверки, он отказался открыть дверь. Поэтому полицейские приникли в дом через окно.

В комнате-лаборатории нашли сами растения, оборудование, удобрения, а также два пакета с марихуаной. На допросе мужчина признался, что «траву» он употреблял сам и планировал заняться продажей.

— Согласно заключению экспертизы, изъятые 24 куста растения являются коноплей различной степени зрелости массой 602 г, а в пакетах — марихуана общей массой 66 г, — сообщили в пресс-службе регионального УМВД.