В Омской области полиция через окно штурмовала нарколаботарию
В квартире частного дома нашли целую плантацию конопли.
В квартире частного дома нашли целую плантацию конопли.
45-летний житель села Березовки Азовского района организовал в своем доме нарколабораторию. Одну из комнат он приспособил для выращивания конопли, оборудовав ее по последнему слову техники. Там были фитолампы, термометры, вентиляторы, увлажнители воздуха, таймер, автоматически подающий и отключающий электричество. «Плантация» вместила в себя 24 куста.
О деятельности мужчины стало известно полиции. Однако, когда оперативники пришли к сельчанину для проверки, он отказался открыть дверь. Поэтому полицейские приникли в дом через окно.
В
— Согласно заключению экспертизы, изъятые 24 куста растения являются коноплей различной степени зрелости массой 602 г, а в пакетах — марихуана общей массой 66 г, — сообщили в
В отношении задержанного возбудили два уголовных дела: за культивирование наркотических растений, а также за покушение на сбыт в значительном размере. На время следствия его отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.
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