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09:19 (мск), источник: Комсомольская правда

В Перми в кафе ревнивец тяжко избил соперника стулом

Избитого увезли в больницу с серьезными травмами живота.

В одном их пермских кафе сидели и мирно беседовали 29-летний посетитель со своей девушкой.

Но внезапно их беседа была прервана. В кафе ворвался 25-летний парень — бывший друг посетительницы, с которым она раньше встречалась. Он схватил тяжелый табурет и стал бить им соперника по животу. Травмы оказались столь серьезными, что врачи вызванной скорой помощи немедленно увезли избитого в больницу. Медики сообщили об избиении в полицию.

— По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело, — сообщили в ГК МВД России по Пермскому краю. — Буяна уже задержали. Его поместили в изолятор временного содержания. Ведется следствие.

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