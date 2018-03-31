В Перми в кафе ревнивец тяжко избил соперника стулом
Избитого увезли в больницу с серьезными травмами живота.
Избитого увезли в больницу с серьезными травмами живота.
В одном их пермских кафе сидели и мирно беседовали 29-летний посетитель со своей девушкой.
Но внезапно их беседа была прервана. В кафе ворвался 25-летний парень — бывший друг посетительницы, с которым она раньше встречалась. Он схватил тяжелый табурет и стал бить им соперника по животу. Травмы оказались столь серьезными, что врачи вызванной скорой помощи немедленно увезли избитого в больницу. Медики сообщили об избиении в полицию.
— По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело, — сообщили в ГК МВД России по Пермскому краю. — Буяна уже задержали. Его поместили в изолятор временного содержания. Ведется следствие.
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