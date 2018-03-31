В поселке Зубовск началась эвакуация людей

В поселке Зубовск
Эвакуацию населения в безопасное место обеспечили спасатели группы подразделения РОСО, осуществляющая дежурство в данном населенном пункте. Для проведения спасательных операция дополнительно были направлены силы и средства пожарной части города Серебрянска в составе 10 человек.
В настоящее время эвакуация продолжается. Количество людей уточняется. Жителей размещают в пункте эвакуации на базе средней школы.
На месте подтопления находятся 2 экипажа местной полицейской службы и местный исполнительный орган.
Акимат Зыряновского района ведет подсчет подтопленных домов и участков. По состоянию на 10 часов затоплено 23 жилых и 4 пустующих домов.
Напомним, что спасатели прогнозировали ход похожих событий. В Зубовске заблаговременно были выставлены посты из группировок спасательных подразделений. Среди местных жителей проводилась разъяснительная беседа по действиям на случай подтопления.
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