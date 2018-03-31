В поселке Зубовск началась эвакуация людей

В поселке Зубовск Восточно-Казахстанской области начата эвакуация людей из подтопленных участков домов, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.

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Из-за резкого повышения уровня воды в реке Бухтарма произошел перелив, в следствии чего, создалась угроза подтопления улиц Тохтарова, Береговая, Березовская, Лазо и Казаченко.

Эвакуацию населения в безопасное место обеспечили спасатели группы подразделения РОСО, осуществляющая дежурство в данном населенном пункте. Для проведения спасательных операция дополнительно были направлены силы и средства пожарной части города Серебрянска в составе 10 человек.

В настоящее время эвакуация продолжается. Количество людей уточняется. Жителей размещают в пункте эвакуации на базе средней школы.

На месте подтопления находятся 2 экипажа местной полицейской службы и местный исполнительный орган.

Акимат Зыряновского района ведет подсчет подтопленных домов и участков. По состоянию на 10 часов затоплено 23 жилых и 4 пустующих домов.