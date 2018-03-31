Полицейские задержали карманников, которые орудовали на автобусных остановках в Иркутске

Поймали с поличным. Сотрудники полиции задержали двоих карманников, которые орудовали на остановках общественного транспорта в Иркутске. Они так же похищали телефоны в торговых центрах.

— Преступников застигли на остановке общественного транспорта «поселок Энергетиков», сыщики заметили, как молодой человек забрал из кармана куртки 34-летней иркутянки телефон, после чего вместе со своим напарником попытался скрыться, — сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. — Но далеко они не ушли, одного из них сразу же скрутили стражи порядка и отвезли в отделение.

Им оказался уже судимый 37-летний иркутянин. После вычислили и его 38-летнего напарника. При нем нашли похищенный несколько дней назад сотовый телефон. Известно, что похитили мобильник из кармана куртки женщины в одном из торговых центров, расположенных на территории Свердловского района города Иркутска.

Сейчас оба под стражей, на них завели уголовное дело. Им грозит до 4 лет лишения свободы.