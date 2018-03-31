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15:06 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Новосибирцы пожаловались на нелегальную точку со спиртом

Новосибирская область сегодня занимает первое место в Сибири по количеству погибших от отравления алкоголем. По статистике, для региона эта ситуация уже стабильная — не меняется несколько лет.

Источник: Вести - Новосибирск

Дорожки ко многим торговым точкам, где продают спирт и
самогон, утоптаны до асфальта, а ушлые продавцы предпринимают особые меры конспирации.

Максим Денисов, корреспондент: «При слове “телевидение” улица моментально пустеет, но “не для камеры” местные подтверждают: по этому адресу — Бурденко, 10 — торгуют спиртом. И эта точка — далеко не единственная в районе».

Для пенсионерки Лидии Ивановой (имя просила изменить — боится мести) адрес «Бурденко, 10» — словно проклятие: сын спивается. Дом забит пустыми поллитровками.

Лидия Иванова, пенсионерка: «Ой, попомирало сколько! Тут столько умерло! Тут все алкаши почти поумирали уже. Пятый год торгуют — как?».

Почти два года назад «Вести» уже делали контрольную закупку по этому адресу. Как торговали, так и торгуют, и не через окошко, а через дверь в подъезде. На этот раз нам не продали. Увидев незнакомого, заявили — ошиблись адресом. Стали осторожнее и теперь работают с постоянными клиентами. Рано или поздно все они становятся пациентами больниц.

Дмитрий Коллойда, заведующий отделением острых отравлений больницы № 34 г. Новосибирска: «Там уже не как с алкоголем, а получаются очень токсичные вещества — формальдегид, муравьиная кислота. И вот этот процесс — сам метанол не настолько токсичен, как продукты, которые образуются в процессе его распада».

Максим Денисов, корреспондент: «Один из народных способов проверки качества спирта — сырую картофелину разрезать напополам, полить свежеприобретенным спиртом, оставить на несколько часов. Если порозовеет, то в составе есть метанол, пить — опасно для жизни. Правда, специалисты относятся к такому способу проверки, мягко говоря, скептически».

По статистике, ежегодно в Новосибирской области свыше 2,5 тысяч человек травятся спиртосодержащими жидкостями. Цифры официальной статистки почти не меняются уже несколько лет, при этом продажи алкоголя в магазинах снижаются.

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