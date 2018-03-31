Появилось видео тушения возгорания в ЮУрГУ
МЧС обнародовало кадры тушения пожара в ЮУрГУ, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
МЧС обнародовало кадры тушения пожара в ЮУрГУ, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
Напомним,
Причиной тревоги оказался электродвигатель системы вентиляции. Он находился в подвале и загорелся
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