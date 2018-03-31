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08:38 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Появилось видео тушения возгорания в ЮУрГУ

МЧС обнародовало кадры тушения пожара в ЮУрГУ, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Напомним, из-за возгорания пришлось эвакуировать студентов и преподавателей в главном корпусе крупнейшего челябинского вуза.

Во время загрузки произошла ошибка.

Причиной тревоги оказался электродвигатель системы вентиляции. Он находился в подвале и загорелся из-за короткого замыкания. Едкий запах и дым распространился по этажам восточного крыла здания, немедленно были вызваны пожарные, приехало семь машин спецтехники. Возгорание не успело перейти в открытое пламя. Электродвигатель оперативно потушили с помощью огнетушителя. Пострадавших нет. А студенты и их преподаватели показали, что способны быстро и слаженно эвакуироваться по сигналу тревоги.

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