Появилось видео тушения возгорания в ЮУрГУ

Причиной тревоги оказался электродвигатель системы вентиляции. Он находился в подвале и загорелся из-за короткого замыкания. Едкий запах и дым распространился по этажам восточного крыла здания, немедленно были вызваны пожарные, приехало семь машин спецтехники. Возгорание не успело перейти в открытое пламя. Электродвигатель оперативно потушили с помощью огнетушителя. Пострадавших нет. А студенты и их преподаватели показали, что способны быстро и слаженно эвакуироваться по сигналу тревоги.