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08:43 (мск), источник: Интерфакс

Эвакуации людей из ТЦ «Зимняя вишня» помешали незаконные перепланировки

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU — Гендиректор ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» (владелец ТРЦ «Зимняя вишня») Юлия Богданова с целью привлечения новых арендаторов неоднократно производила перепланировку торгового центра, сообщил на заседании Заводского районного суда в субботу представитель прокуратуры региона.

Пожар в торговом центре в Кемерово
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«С 15 февраля по 25 марта она принимала решение о перепланировке торгового центра для увеличения количества сдаваемых в аренду помещений, осуществляла самовольную перепланировку. (Техдиректор ТРЦ Георгий — ИФ) Соболев сообщал о нарушениях в системах оповещения и пожаротушения в результате перепланировки. Все это создало препятствия для эвакуации посетителей», — сказал представитель прокуратуры.

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Богдановой инкриминируют ч.3 ст. 219 (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

По версии следствия, подчиненные Богдановой неоднократно уведомляли ее о недостатках системы противопожарной безопасности здания, но она не принимала никаких мер.

В среду были арестованы техдиректор ТРЦ Соболев, управляющая Надежда Судденок; Александр Никитин и Игорь Полозиненко — сотрудник и руководитель компании «Системный интегратор», занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации в ТРЦ; охранник Сергей Антюшин, который не включил систему оповещения о пожаре.

Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта. По последним данным, при пожаре погибли 64 человека, в том числе более 40 детей.

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