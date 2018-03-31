Эвакуации людей из ТЦ «Зимняя вишня» помешали незаконные перепланировки
Москва. 31 марта. INTERFAX.RU — Гендиректор ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» (владелец ТРЦ «Зимняя вишня») Юлия Богданова с целью привлечения новых арендаторов неоднократно производила перепланировку торгового центра, сообщил на заседании Заводского районного суда в субботу представитель прокуратуры региона.
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