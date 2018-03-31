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08:57 (мск), источник: Комсомольская правда

При столкновении трех автомобилей в центре Екатеринбурга пострадал первоклассник

По словам специалистов, если бы ребенок не находился в детском кресле, травмы могли бы быть еще серьезнее.

Минувшим вечером в центре Екатеринбурга произошла массовая авария. В районе улицы 8 Марта, 50 столкнулись три автомобиля: «Porsche Cayenne», «Subaru Legacy» и «двенадцатая».

— Водитель Porsche Cayenne, стаж вождения которого 14 лет, двигаясь по улице 8 Марта со стороны Радищева в направлении Куйбышева, неправильно выбрал дистанцию до впереди идущего транспорта и допустил столкновение с автомобилем «Ваз 21120» и «Subaru Legacy», — рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

В результате ДТП пострадал 7-летний ребенок, ехавший в отечественной легковушке. Медики скорой помощи доставили мальчика в больницу, где у него диагностировали ушиб шейного отдела. По словам специалистов, более серьезных травм ребенок смог избежать благодаря тому, что находился в детском кресле.

По факту происшествия проводится расследование.

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