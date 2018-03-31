В Челябинске сожгли 42 кг наркотиков
Промышленные печи Челябинского тракторного завода на несколько часов арендовали сотрудники ФСБ. На предприятии сожгли больше 42 килограммов наркотиков, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
Промышленные печи Челябинского тракторного завода на несколько часов арендовали сотрудники ФСБ. На предприятии сожгли больше 42 килограммов наркотиков, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
Из них — 22 килограмма героина. Его изъяли в ходе спецоперации у жителей Киргизии. Запрещенный товар они планировали продать на территории региона. Каждый из участников преступной группы получил по 17 лет колонии и штраф — полмиллиона рублей. В печах ЧТЗ сгорели и 19 килограммов марихуаны. Их приобрел челябинец, чтобы потом продать, но не успел. Его также задержали и судили. За решеткой он проведет 7 лет. Также в огонь отправили наркотики, которые проходили в качестве вещественных доказательств еще по семи уголовным делам.
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