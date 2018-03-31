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08:42 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

В Челябинске сожгли 42 кг наркотиков

Промышленные печи Челябинского тракторного завода на несколько часов арендовали сотрудники ФСБ. На предприятии сожгли больше 42 килограммов наркотиков, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Из них — 22 килограмма героина. Его изъяли в ходе спецоперации у жителей Киргизии. Запрещенный товар они планировали продать на территории региона. Каждый из участников преступной группы получил по 17 лет колонии и штраф — полмиллиона рублей. В печах ЧТЗ сгорели и 19 килограммов марихуаны. Их приобрел челябинец, чтобы потом продать, но не успел. Его также задержали и судили. За решеткой он проведет 7 лет. Также в огонь отправили наркотики, которые проходили в качестве вещественных доказательств еще по семи уголовным делам.

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