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09:15 (мск), источник: Tengrinews

Военнослужащий застрелил сослуживца в здании военкомата в Талдыкоргане

Военнослужащий застрелил сослуживца в здании военкомата в Талдыкоргане, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Казахстана.

Источник: Tengrinews

«31 марта текущего года в Департаменте по делам обороны Алматинской области произошел инцидент, в ходе которого военнослужащий застрелил своего сослуживца. В настоящее время по данному факту уполномоченными органами начато расследование», — сообщили в пресс-службе.

Ранее сообщалось о том, что здание военкомата оцепили в Талдыкоргане.

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