Фекальным беспределом займется полиция во Владивостоке
В вечернее время в полицию позвонили жильцы одного из домов в Первомайском районе и сообщили о хулиганских действиях своих соседей, сообщает DEITA.RU. По словам горожан, проживающие в квартире на пятом этаже граждане регулярно выливают фекалии с балкона, которыми пачкают сам дом и вещи других жильцов.
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