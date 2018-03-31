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09:49 (мск), источник: ДЕЙТА

Фекальным беспределом займется полиция во Владивостоке

В вечернее время в полицию позвонили жильцы одного из домов в Первомайском районе и сообщили о хулиганских действиях своих соседей, сообщает DEITA.RU. По словам горожан, проживающие в квартире на пятом этаже граждане регулярно выливают фекалии с балкона, которыми пачкают сам дом и вещи других жильцов.

Проживающие в доме возмущенные граждане неоднократно требовали у хулиганов прекратить свои выходки, но на их замечания никто из жильцов злополучной квартиры не реагирует.

Горожане попросили стражей порядка наказать виновных и привлечь их к административной ответственности. Также предстоит выяснить, по какой причине нарушителя порядка отходы своей жизнедеятельности демонстративно выливают на улицу, а не в туалет.

По факту случившегося проводится проверка.

Игорь Бегунов.

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