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09:26 (мск), источник: АиФ Прикамье

27-летнего жителя Березников, который пропал 26 марта, нашли в больнице

Он находится в клинике в Соликамске.

Молодой человек из Березников, который пропал 26 марта, нашёлся. Сейчас он находится в Соликамске.

«Сегодня утром мне позвонили из полиции и сказали, что нашли сына в соликамской больнице. Сейчас мы уже находимся там, чтобы навестить его и выяснить, что с ним произошло», рассказала мама молодого человека.

Напомним, он пропал во вторник, 26 марта. У него сломался мобильный телефон. Родные долго звонили ему по стационарному, который есть у него в квартире, но мужчина не брал трубку. Тогда родственники стали обзванивать городские больницы и морги, но его не нашли. В итоге молодого человека отыскали сотрудники полиции в другом городе.

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