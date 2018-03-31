27-летнего жителя Березников, который пропал 26 марта, нашли в больнице
Он находится в клинике в Соликамске.
Он находится в клинике в Соликамске.
Молодой человек из Березников, который пропал 26 марта, нашёлся. Сейчас он находится в Соликамске.
«Сегодня утром мне позвонили из полиции и сказали, что нашли сына в соликамской больнице. Сейчас мы уже находимся там, чтобы навестить его и выяснить, что с ним произошло», рассказала мама молодого человека.
Напомним, он пропал во вторник, 26 марта. У него сломался мобильный телефон. Родные долго звонили ему по стационарному, который есть у него в квартире, но мужчина не брал трубку. Тогда родственники стали обзванивать городские больницы и морги, но его не нашли. В итоге молодого человека отыскали сотрудники полиции в другом городе.
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