В Башкирии задержали мужчину, напавшего с ножом на полицейских

Напомним, вечером 28 марта при патрулировании участка Советском районе Уфы наряд ППС заметил двух подозрительных мужчин. Стражи порядка подошли к ним и представились. В это время один из злоумышленников достал нож и ударил одному полицейскому по руке, а другому в спину и убежал.