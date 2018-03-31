В Башкирии задержали мужчину, напавшего с ножом на полицейских
Злоумышленник, порезавший стражей порядка в Уфе, скрывался у родни в Белорецке.
Злоумышленник, порезавший стражей порядка в Уфе, скрывался у родни в Белорецке.
Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в нападении на полицейских. Об этом сообщает
Выяснилось, что мужчина скрывался в квартире своих родных в Белорецке.
Напомним, вечером 28 марта при патрулировании участка Советском районе Уфы наряд ППС заметил двух подозрительных мужчин. Стражи порядка подошли к ним и представились. В это время один из злоумышленников достал нож и ударил одному полицейскому по руке, а другому в спину и убежал.
В настоящее время задержанный доставлен в полицию.
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