Первые в этом году палы замечены под Хабаровском

Первые в этом году палы сухой растительности замечены вблизи Хабаровска. Горожане минувшей ночью снимали на фото и видео огромный пожар, который бушевал на острове Большой Уссурийский, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». При этом снег ещё не успел полностью сойти. Но распространению природных пожаров способствует сухая и ветреная погода.

— В Центре управления в кризисных ситуациях МЧС России по Хабаровскому краю, по данным космического мониторинга, за прошедшие сутки на территории региона было зафиксировано 18 термических аномалий. По результатам проведённой проверки было установлено, что 6 из них — это горение сухой растительности. Палы травы отмечаются в южных районах края, а также на островных территориях Хабаровска, -рассказала руководитель пресс-службы регионального главка МЧС Екатерина Потворова. — Напоминаем, что практически все травяные палы в весенний период происходят по вине человека. При этом не редкость, когда их причиной становятся хулиганские действия или простая неосторожность: оставленный без присмотра костёр, брошенный окурок, искра из глушителя мотоцикла или автомобиля и т. д.