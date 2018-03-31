Первые в этом году палы замечены под Хабаровском
В МЧС зафиксировали уже 18 термических аномалий.
В МЧС зафиксировали уже 18 термических аномалий.
Первые в этом году палы сухой растительности замечены вблизи Хабаровска. Горожане минувшей ночью снимали на фото и видео огромный пожар, который бушевал на острове Большой Уссурийский, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». При этом снег ещё не успел полностью сойти. Но распространению природных пожаров способствует сухая и ветреная погода.
— В Центре управления в кризисных ситуациях МЧС России по Хабаровскому краю, по данным космического мониторинга, за прошедшие сутки на территории региона было зафиксировано 18 термических аномалий. По результатам проведённой проверки было установлено, что 6 из них — это горение сухой растительности. Палы травы отмечаются в южных районах края, а также на островных территориях Хабаровска, -рассказала руководитель
ИА «Хабаровский край сегодня» писало, что в 2017 году первые природные пожары были зафиксированы лишь в начале апреля. В нынешнем сезоне специалисты ожидают резкое увеличение числа природных возгораний.
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