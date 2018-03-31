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09:47 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Первые в этом году палы замечены под Хабаровском

В МЧС зафиксировали уже 18 термических аномалий.

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Первые в этом году палы сухой растительности замечены вблизи Хабаровска. Горожане минувшей ночью снимали на фото и видео огромный пожар, который бушевал на острове Большой Уссурийский, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». При этом снег ещё не успел полностью сойти. Но распространению природных пожаров способствует сухая и ветреная погода.

 — В Центре управления в кризисных ситуациях МЧС России по Хабаровскому краю, по данным космического мониторинга, за прошедшие сутки на территории региона было зафиксировано 18 термических аномалий. По результатам проведённой проверки было установлено, что 6 из них — это горение сухой растительности. Палы травы отмечаются в южных районах края, а также на островных территориях Хабаровска, -рассказала руководитель пресс-службы регионального главка МЧС Екатерина Потворова. — Напоминаем, что практически все травяные палы в весенний период происходят по вине человека. При этом не редкость, когда их причиной становятся хулиганские действия или простая неосторожность: оставленный без присмотра костёр, брошенный окурок, искра из глушителя мотоцикла или автомобиля и т. д.

ИА «Хабаровский край сегодня» писало, что в 2017 году первые природные пожары были зафиксированы лишь в начале апреля. В нынешнем сезоне специалисты ожидают резкое увеличение числа природных возгораний.

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