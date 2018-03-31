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09:41 (мск), источник: ТАСС

СК предъявил обвинение гендиректору компании-собственника ТЦ «Зимняя вишня» Богдановой

КЕМЕРОВО, 31 марта. /ТАСС/. Следственный комитет РФ предъявил обвинение в нарушении требований пожарной безопасности гендиректору компании-собственника ТЦ «Зимняя вишня» (ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат») Юлии Богдановой. По версии следствия, ее действия привели к гибели 64 человек.

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фотографии
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фотографии
33
фотографии

«Богданова задержана в качестве подозреваемой в совершении преступления по ч. 3 ст. 219 УК РФ (“Нарушение требований пожарной безопасности” — прим. ТАСС), ей предъявлено обвинение по этой же статье», — сказал представитель СК. Он попросил суд арестовать обвиняемую до 25 мая.

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Следователь также сообщил, что Богданова несколько раз проводила перепланировку торгового центра, чтобы увеличить количество помещений для сдачи в аренду, «что привело к созданию препятствий на путях эвакуации, а также к повреждению систем автоматического пожаротушения и оповещения людей при пожаре».

В субботу Центральный райсуд Кемерова также примет решение об аресте бывшей начальницы инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилии Комковой, которая, по версии следствия, должна была принять меры к запрету эксплуатации самовольно возведенного здания ТЦ «Зимняя вишня».

По делу о пожаре проходят еще пять фигурантов: арендатор торгового центра «Зимняя вишня» Надежда Судденок, технический директор ККК Георгий Соболев, руководитель и сотрудник обслуживавшей систему пожарной безопасности компании «Системный интегратор» Игорь Полозиненко и Александр Никитин, а также Сергей Антюшин — сотрудник частного охранного предприятия, который должен был включить систему оповещения о пожаре. Им предъявлено обвинение, все пятеро арестованы до 25 мая.

Пожар произошел в Кемерове 25 марта в здании торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня». По последним данным, жертвами стали 64 человека, в том числе 41 ребенок.

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Во время загрузки произошла ошибка.
00:12 (мск)© Ньюстюб
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