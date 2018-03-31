СК предъявил обвинение гендиректору компании-собственника ТЦ «Зимняя вишня» Богдановой

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«Богданова задержана в качестве подозреваемой в совершении преступления по ч. 3 ст. 219 УК РФ (“Нарушение требований пожарной безопасности” — прим. ТАСС), ей предъявлено обвинение по этой же статье», — сказал представитель СК. Он попросил суд арестовать обвиняемую до 25 мая.

Следователь также сообщил, что Богданова несколько раз проводила перепланировку торгового центра, чтобы увеличить количество помещений для сдачи в аренду, «что привело к созданию препятствий на путях эвакуации, а также к повреждению систем автоматического пожаротушения и оповещения людей при пожаре».

В субботу Центральный райсуд Кемерова также примет решение об аресте бывшей начальницы инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилии Комковой, которая, по версии следствия, должна была принять меры к запрету эксплуатации самовольно возведенного здания ТЦ «Зимняя вишня».

По делу о пожаре проходят еще пять фигурантов: арендатор торгового центра «Зимняя вишня» Надежда Судденок, технический директор ККК Георгий Соболев, руководитель и сотрудник обслуживавшей систему пожарной безопасности компании «Системный интегратор» Игорь Полозиненко и Александр Никитин, а также Сергей Антюшин — сотрудник частного охранного предприятия, который должен был включить систему оповещения о пожаре. Им предъявлено обвинение, все пятеро арестованы до 25 мая.