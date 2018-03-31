В Приморье продолжается «эпидемия» сгоревших автобусов
Очередной автобус сгорел в Приморском крае: утром 31 марта в Находке в районе Моручилища загорелся рейсовый автобус рейсовый автобус № 6 «Интернат — Мыс Астафьева».
Очередной автобус сгорел в Приморском крае: утром 31 марта в Находке в районе Моручилища загорелся рейсовый автобус рейсовый автобус № 6 «Интернат — Мыс Астафьева».
Как сообщили «Вести:Приморье» в
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