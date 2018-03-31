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09:42 (мск), источник: Вести Приморье

В Приморье продолжается «эпидемия» сгоревших автобусов

Очередной автобус сгорел в Приморском крае: утром 31 марта в Находке в районе Моручилища загорелся рейсовый автобус рейсовый автобус № 6 «Интернат — Мыс Астафьева».

Как сообщили «Вести:Приморье» в пресс-службе ГУ МЧС по Приморскому краю, сообщение о возгорании пассажирского автобуса марки Hyundai поступила в 10 часов 36 минут. Через минуту на месте происшествия был уже пожарный расчет. В 10 часов 40 минут пожар был локализован, а в 10 часов 50 минут — полностью ликвидирован. По предварительным данным, причина возгорания — короткое замыкание в проводке. Площадь пожара составила два квадратных метра. Полностью выгорели водительское кресло и приборная панель. Пострадавших нет.

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