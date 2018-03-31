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09:37 (мск), источник: VLADNEWS

1 апреля жителям Владивостока будет не до смеха

Китайская орбитальная станция упадёт на Землю именно в День смеха.

Первая китайская орбитальная станция-автомат «Тяньгун-1» сойдёт с орбиты и упадёт на Землю в период с 31 марта по 4 апреля 2018 года, сообщает РИА VladNews со ссылкой на «Интерфакс-АВН».

Эксперты не исключают, что «Тяньгун-1» рухнет 1 апреля, и это не шутка. Согласно заявлениям представителей Китайского космического агентства, падение будет неконтролируемым, поэтому где именно станция окажется в момент падения, специалисты сказать затрудняются.

По предварительным расчётам, зона падения станции обозначена между 42,8° северной широты и 42,8° южной широты, а это значит, что потенциальным местом падения может стать Африка, южная Европа, Ближний Восток или Юго-Восточная Азия. Может она оказаться и в России, очень может быть, что местом падения станет Северный Кавказ. Кроме того, в зону поражения попали Сочи и Владивосток.

Учёные уверены, что риск для окружающей среды и людей минимален, так как большая часть станции просто сгорит в атмосфере, остальные же части, если и долетят до поверхности Земли, серьёзной угрозы представлять явно не будут.

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