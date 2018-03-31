1 апреля жителям Владивостока будет не до смеха
Китайская орбитальная станция упадёт на Землю именно в День смеха.
Китайская орбитальная станция упадёт на Землю именно в День смеха.
Первая китайская орбитальная
Эксперты не исключают, что «Тяньгун-1» рухнет 1 апреля, и это не шутка. Согласно заявлениям представителей Китайского космического агентства, падение будет неконтролируемым, поэтому где именно станция окажется в момент падения, специалисты сказать затрудняются.
Учёные уверены, что риск для окружающей среды и людей минимален, так как большая часть станции просто сгорит в атмосфере, остальные же части, если и долетят до поверхности Земли, серьёзной угрозы представлять явно не будут.
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