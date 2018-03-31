1 апреля жителям Владивостока будет не до смеха ...

Первая китайская орбитальная станция-автомат «Тяньгун-1» сойдёт с орбиты и упадёт на Землю в период с 31 марта по 4 апреля 2018 года, сообщает РИА VladNews со ссылкой на «Интерфакс-АВН».

Эксперты не исключают, что «Тяньгун-1» рухнет 1 апреля, и это не шутка. Согласно заявлениям представителей Китайского космического агентства, падение будет неконтролируемым, поэтому где именно станция окажется в момент падения, специалисты сказать затрудняются.