В Сочи задержали московского полицейского, приехавшего на отдых с пакетом гашиша
На этой неделе в Лазаревском районе Сочи был задержан сотрудник УВД по ЦАО г. Москвы. У старшего лейтенанта полиции был при себе пакет с гашишем (50 гр). Кроме того, у него изъяли 195 гр порошка, в состав которого входил кокаин.
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