Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ответ РФ Джонсону на неподобающее оскорбление удивил британцев
Климкин прокомментировал высылку украинских дипломатов из РФ
3-летняя дочка Навки и Пескова дебютировала на ледовом шоу
Идентифицировано вещество, которым отравили Скрипаля
7 продуктов, которые помогут избежать депрессии
Свидания в эпоху феминизма: новые правила для мужчинСамый популярный вопрос на мужских форумах: "За что я должен платить на свидании?"
Cпецназовец раскрыл операцию СБУ в связи с пожаром в Кемерово
Телеведущего Соловьева вызвали в Совет Федерации
«Вспомнили, сколько летит ракета до Лондона?»: ответ британцам
Парадоксы отъезда Генконсульства США в Петербурге
Узнавшие о российской торпеде США изменили планы – СМИ
Эксперт: РФ может "точно ударить" по США и НАТО
Анастасию Заворотнюк приняли за Надежду Бабкину
Ксения Бородина изменила прическу
Ученые открыли «новый орган»
В Швеции изобрели зубную щетку-психолога
«На коленях постоянно стоим»: Лукашенко грубо высказался о РФ
А был ли «Новичок»?: что расскажет Юлия Скрипаль
Фоторепортажи
20Последствия пожара в ТЦ «Зимняя вишня»
8Российская техника на выставке «ArmHiTec-2018»
11:24 (мск), источник: Вести Сочи

В Сочи задержали московского полицейского, приехавшего на отдых с пакетом гашиша

На этой неделе в Лазаревском районе Сочи был задержан сотрудник УВД по ЦАО г. Москвы. У старшего лейтенанта полиции был при себе пакет с гашишем (50 гр). Кроме того, у него изъяли 195 гр порошка, в состав которого входил кокаин.

Известно, что полицейский был в отпуске. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Старший лейтенант полиции будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, а его руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности, сообщили «Рен ТВ» в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Что изменится в жизни россиян с 1 апреля
Глобальный долг превысил отметку 233 триллиона долларов
В Лондоне объяснили досмотр лайнера «Аэрофлота»
«Конгресс русских американцев» написал письмо Трампу
«Союзмультфильм» объяснил странное отчество сестры Дяди Федора
На Украине подсчитали потери от «Северного потока — 2»
Это судьба. Мальчик с гетерохромией нашел себе такого же котенка
Спорт
«Ак Барс» победил «Трактор» в первом матче полуфинала Следующий матч пройдет 1 апреля в Казани
Авто
Резкий рост цен на бензин: есть ответ властей В Федеральной антимонопольной службе (ФАС России), курирующей вопрос стоимости топлива, считают, что пока признаков возможного дефицита бензина и дизеля нет
Hi-Tech
Ученые из МИФИ создали наноструктуры, ускоряющие работу электронной техники Добились этого, увеличив количество индия в токопроводящем слое
Кино
Киркоров сам оплатил возмутивший зрителей «Идеальный ремонт» «Первый канал» не потратил денег на создание для поп-короля собственного Диснейленда
Недвижимость
Что не так с торговыми центрами в России
Пенсионеров и инвалидов освободят от взносов за капремонт
Счетчики воды защитили от манипуляций жильцов
На крыше лондонского небоскреба установили антисуицидальные скульптуры
Леди
Лобода стала копией Варнавы из-за пластики (фото) Сколько можно гнаться за шаблонными пухлыми губами?
Дети
Сын Преснякова и Подольской впервые вышел на сцену Мальчик дебютировал на папином концерте.
Все о ремонте
Как рационально использовать эркер в интерьере: 7 умных решений 
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Как из типовой двушки сделать удобную трёшку: квартира молодой семьи
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь