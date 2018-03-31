В Казани произошел разлив нефтепродуктов: загрязненная жидкость попала в ливневку
На место выехали экологи, которые взяли пробы.
На место выехали экологи, которые взяли пробы.
В Казани на улице Лебедева около промбазы накануне произошел разлив нефтепродуктов. Об этом сообщили в
В ходе визита экологов выяснилось, что нефтяное пятно образовалось при сливе отработанных нефтепродуктов в накопительную цистерну, при этом пока не установлено, кому именно принадлежит бензовоз и резервуары с нефтепродкутами.
Вытекший нефтепродукт сливался в ливневку, а в дальнейшем мог попасть в водоемы Казани.
— На месте экологи отобрали пробы сточной воды для определения общего химического анализа, токсичности и уровня превышения
От результатов анализа будет зависеть и наказание для виновных — будет заводиться либо административное дело, либо уголовное.
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