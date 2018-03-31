В Казани произошел разлив нефтепродуктов: загрязненная жидкость попала в ливневку

Источник: eco.tatarstan.ru

В Казани на улице Лебедева около промбазы накануне произошел разлив нефтепродуктов. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкологии РТ.

В ходе визита экологов выяснилось, что нефтяное пятно образовалось при сливе отработанных нефтепродуктов в накопительную цистерну, при этом пока не установлено, кому именно принадлежит бензовоз и резервуары с нефтепродкутами.

Вытекший нефтепродукт сливался в ливневку, а в дальнейшем мог попасть в водоемы Казани.

— На месте экологи отобрали пробы сточной воды для определения общего химического анализа, токсичности и уровня превышения предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ, — сообщили в ведомстве.