На трассе Алматы-Бишкек в жутком ДТП погибли четыре человека

Авария случилась примерно в 5 утра на 98 км трассы по направлению Алматы-Бишкек, близ села Таргап. В сторону Алматы двигался BMW 5. На крутом повороте водитель не справился с управлением, и автомобиль через полосу встречного движения вынесло на обочину, где он врезался в два дерева.