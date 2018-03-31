На трассе Алматы-Бишкек в жутком ДТП погибли четыре человека
От двух мощных ударов машину разорвало на несколько частей.
От двух мощных ударов машину разорвало на несколько частей.
На трассе
Авария случилась примерно в 5 утра на 98 км трассы по направлению
От двух мощных ударов машину разорвало на несколько частей. В салоне автомобиля находились 5 человек: четверо парней и девушка — владелица BMW.
В результате ДТП на месте от полученных травм скончались четверо парней, девушка госпитализирована с закрытой
По предварительной версии, причиной происшествия стало несоблюдение скоростного режима.
Обстоятельства аварии предстоит выяснить сотрудникам дорожной полиции.
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