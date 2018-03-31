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10:19 (мск), источник: Zakon.kz

На трассе Алматы-Бишкек в жутком ДТП погибли четыре человека

От двух мощных ударов машину разорвало на несколько частей.

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фотографии
22
фотографии
22
фотографии

На трассе Алматы-Бишкек произошло ДТП со смертельным исходом, сообщает Zakon.kz.

Авария случилась примерно в 5 утра на 98 км трассы по направлению Алматы-Бишкек, близ села Таргап. В сторону Алматы двигался BMW 5. На крутом повороте водитель не справился с управлением, и автомобиль через полосу встречного движения вынесло на обочину, где он врезался в два дерева.

От двух мощных ударов машину разорвало на несколько частей. В салоне автомобиля находились 5 человек: четверо парней и девушка — владелица BMW.

В результате ДТП на месте от полученных травм скончались четверо парней, девушка госпитализирована с закрытой черепно-мозговой травмой и переломом руки.

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По предварительной версии, причиной происшествия стало несоблюдение скоростного режима.

Обстоятельства аварии предстоит выяснить сотрудникам дорожной полиции.

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