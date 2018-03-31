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11:16 (мск), источник: ТАСС

Суд арестовал гендиректора компании-собственника ТЦ «Зимняя вишня»

КЕМЕРОВО, 31 марта. /ТАСС/. Заводский районный суд Кемерова в субботу арестовал на два месяца задержанную по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» генерального директора компании-собственника здания ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Юлию Богданову. Ей предъявлено обвинение в нарушении требований пожарной безопасности, из-за которого погибли 64 человека.

Пожар в торговом центре в Кемерово
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фотографии
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фотографии

«Избрать <…> меру пресечения в виде заключения под стражу на срок один месяц 25 суток, то есть до 25 мая», — сказал судья Дмитрий Бунтовский.

Об аресте ходатайствовал представитель Следственного комитета России. Он указал, что Богданова обвиняется в тяжком преступлении, может продолжить заниматься преступной деятельностью или скрыться от следствия, в том числе и за пределами России.

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В субботу Заводский районный суд Кемерова также рассмотрит ходатайство следствия об аресте бывшей начальницы инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилии Комковой. Она обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, так как не приняла мер к запрету эксплуатации самовольно возведенного здания ТЦ «Зимняя вишня».

По делу о пожаре проходят еще пять фигурантов: арендатор торгового центра «Зимняя вишня» Надежда Судденок, технический директор ККК Георгий Соболев, руководитель и сотрудник обслуживавшей систему пожарной безопасности компании «Системный интегратор» Игорь Полозиненко и Александр Никитин, а также Сергей Антюшин — сотрудник частного охранного предприятия, который должен был включить систему оповещения о пожаре. Им предъявлено обвинение, все пятеро арестованы до 25 мая.

Пожар произошел в Кемерове 25 марта в здании торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня». По последним данным, жертвами стали 64 человека, в том числе 41 ребенок.

Трагедия в Кемерово: предъявлено обвинение Танзилии Комковой
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10:12 (мск)© Ньюстюб
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Источник: ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове, вероятнее всего, подожгли
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