Суд арестовал гендиректора компании-собственника ТЦ «Зимняя вишня»

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«Избрать <…> меру пресечения в виде заключения под стражу на срок один месяц 25 суток, то есть до 25 мая», — сказал судья Дмитрий Бунтовский.

Об аресте ходатайствовал представитель Следственного комитета России. Он указал, что Богданова обвиняется в тяжком преступлении, может продолжить заниматься преступной деятельностью или скрыться от следствия, в том числе и за пределами России.

В субботу Заводский районный суд Кемерова также рассмотрит ходатайство следствия об аресте бывшей начальницы инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилии Комковой. Она обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, так как не приняла мер к запрету эксплуатации самовольно возведенного здания ТЦ «Зимняя вишня».

По делу о пожаре проходят еще пять фигурантов: арендатор торгового центра «Зимняя вишня» Надежда Судденок, технический директор ККК Георгий Соболев, руководитель и сотрудник обслуживавшей систему пожарной безопасности компании «Системный интегратор» Игорь Полозиненко и Александр Никитин, а также Сергей Антюшин — сотрудник частного охранного предприятия, который должен был включить систему оповещения о пожаре. Им предъявлено обвинение, все пятеро арестованы до 25 мая.