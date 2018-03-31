Более 200 жителей села Самарское эвакуируют в безопасное место

Источник: Zakon.kz

В ВКО, в Кокпектинском районе, в селе Самарское спасатели начали эвакуацию жителей, проживающих вблизи реки, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.

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Из-за поднятия уровня воды создалась угроза подтопления. На плотине Самарское выставлены дежурные посты. Ситуация под контролем, запас для воды имеется. Однако, спасатели начали эвакуация жителей береговой линии в безопасное место. По словам начальника ОЧС Кокпектинского района это порядка 90 жилых домов, где проживает порядка 200 человек.

Людей разместят в безопасном месте, в двух эвакуационных пунктах на базе школы и Аграрного колледжа. Работают пожарные подразделения районного ОЧС, местная полицейская служба и районный акимат.

Из Усть-Каменогорска в подкрепление выехала группа спасателей из ВРАОСО и специализированного отряда ГУ «СПиАСР» ДЧС ВКО.

Отметим, что синоптики в ближайшие дни на территории ВКО прогнозировали плюсовую температуру и осадки, способные спровоцировать резкий подъем уровня воды, формирование склоновых стоков и подтопления.