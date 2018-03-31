Более 200 жителей села Самарское эвакуируют в безопасное место

В ВКО, в Кокпектинском районе, в селе Самарское спасатели начали эвакуацию жителей, проживающих вблизи реки, сообщает Zakon.kz со ссылкой на
Людей разместят в безопасном месте, в двух эвакуационных пунктах на базе школы и Аграрного колледжа. Работают пожарные подразделения районного ОЧС, местная полицейская служба и районный акимат.
Из
Отметим, что синоптики в ближайшие дни на территории ВКО прогнозировали плюсовую температуру и осадки, способные спровоцировать резкий подъем уровня воды, формирование склоновых стоков и подтопления.
В Кризисном центре ДЧС ВКО продолжает работать оперативный штаб. Действует телефон горячей линии: 55−38−19.
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