Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Владимир Путин сделал кадровую перестановку в МИД
Лавров: США готовят ЕС к применению ядерного оружия против РФ
Эмин Агаларов показал забавное селфи с приемной дочкой
Житель Кемерова, потерявший всю семью, записал видеообращение
В Швеции изобрели зубную щетку-психолога
Тайный визит: лидер КНДР побывал в Китае Лидер КНДР Ким Чен Ын побывал в Китае и провел переговоры с председателем КНР
Cпецназовец раскрыл операцию СБУ в связи с пожаром в Кемерово
Телеведущего Соловьева вызвали в Совет Федерации
«Вспомнили, сколько летит ракета до Лондона?»: ответ британцам
Парадоксы отъезда Генконсульства США в Петербурге
Узнавшие о российской торпеде США изменили планы – СМИ
Эксперт: РФ может "точно ударить" по США и НАТО
Мужчин впервые в истории США приняли в команду чирлидеров
Маму Владимира Преснякова сравнили с 30-летней девушкой
Ученые открыли «новый орган»
В Швеции изобрели зубную щетку-психолога
Генпрокуратура заинтересовалась «Уральскими пельменями» - СМИ
Парадоксы отъезда Генконсульства США в Петербурге
Фоторепортажи
20Последствия пожара в ТЦ «Зимняя вишня»
8Российская техника на выставке «ArmHiTec-2018»
10:36 (мск), источник: Publika.md

В столице загорелся ресторан La Taifas

Пожар вспыхнул этим утром на улице Букурешть. По предварительной информации загорелся один из ресторанов, расположенных на этой улице.

Источник: Publika.md

Как сообщают очевидцы в соцсетях, речь идёт о ресторане La Taifas.

На место происшествия прибыли две пожарные машины. Спасатели пытаются локализовать пламя.

Согласно одной из версий, огонь вспыхнул на кухне ресторана.

Напомним, в 2015 году в этом же здании случился пожар. Пламя уничтожило 400 квадратных метров.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Что изменится в жизни россиян с 1 апреля
Глобальный долг превысил отметку 233 триллиона долларов
В Лондоне объяснили досмотр лайнера «Аэрофлота»
«Конгресс русских американцев» написал письмо Трампу
«Союзмультфильм» объяснил странное отчество сестры Дяди Федора
На Украине подсчитали потери от «Северного потока — 2»
Это судьба. Мальчик с гетерохромией нашел себе такого же котенка
Спорт
«Ак Барс» победил «Трактор» в первом матче полуфинала Следующий матч пройдет 1 апреля в Казани
Авто
Резкий рост цен на бензин: есть ответ властей В Федеральной антимонопольной службе (ФАС России), курирующей вопрос стоимости топлива, считают, что пока признаков возможного дефицита бензина и дизеля нет
Hi-Tech
Ученые из МИФИ создали наноструктуры, ускоряющие работу электронной техники Добились этого, увеличив количество индия в токопроводящем слое
Кино
Киркоров сам оплатил возмутивший зрителей «Идеальный ремонт» «Первый канал» не потратил денег на создание для поп-короля собственного Диснейленда
Недвижимость
Что не так с торговыми центрами в России
Пенсионеров и инвалидов освободят от взносов за капремонт
Счетчики воды защитили от манипуляций жильцов
На крыше лондонского небоскреба установили антисуицидальные скульптуры
Леди
Лобода стала копией Варнавы из-за пластики (фото) Сколько можно гнаться за шаблонными пухлыми губами?
Дети
Сын Преснякова и Подольской впервые вышел на сцену Мальчик дебютировал на папином концерте.
Все о ремонте
7 идей рационального использования эркера в интерьере (фото)
Как из двушки сделать удобную трёшку: квартира для молодой семьи
Как навести порядок в шкафу: 7 дельных советов по эргономике
Место для творческой мастерской в типовой квартире: 8 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь