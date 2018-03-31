В столице загорелся ресторан La Taifas
Пожар вспыхнул этим утром на улице Букурешть. По предварительной информации загорелся один из ресторанов, расположенных на этой улице.
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Пожар вспыхнул этим утром на улице Букурешть. По предварительной информации загорелся один из ресторанов, расположенных на этой улице.
Как сообщают очевидцы в соцсетях, речь идёт о ресторане La Taifas.
На место происшествия прибыли две пожарные машины. Спасатели пытаются локализовать пламя.
Согласно одной из версий, огонь вспыхнул на кухне ресторана.
Напомним, в 2015 году в этом же здании случился пожар. Пламя уничтожило 400 квадратных метров.
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