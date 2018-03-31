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10:45 (мск), источник: Комсомольская правда

Склад с серой загорелся в Ленинградской области

Площадь пожара достигла 150 квадратных метров.

Первый сигнал о возгорании в поселке Усть-Луга, в Кингисеппском районе Ленинградской области, поступил на пульт спасателей около 3 часов ночи.

Как сообщают в региональном управлении МЧС, заполыхало огромное складское здание. По неофициальным данным, внутри находились запасы серы.

В самый тяжелый момент площадь пожара составляла 150 квадратных метров. С пламенем боролись всю ночь, к утру его удалось локализовать.

— В настоящий момент площадь тления составляет 30 метров, — отчитались в ГУ МЧС по Ленобласти утром в субботу, 31 марта.

Как пояснили в ведомстве, информации о пострадавших не поступало.

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