Склад с серой загорелся в Ленинградской области
Площадь пожара достигла 150 квадратных метров.
Площадь пожара достигла 150 квадратных метров.
Первый сигнал о возгорании в поселке
Как сообщают в региональном управлении МЧС, заполыхало огромное складское здание. По неофициальным данным, внутри находились запасы серы.
В самый тяжелый момент площадь пожара составляла 150 квадратных метров. С пламенем боролись всю ночь, к утру его удалось локализовать.
— В настоящий момент площадь тления составляет 30 метров, — отчитались в ГУ МЧС по Ленобласти утром в субботу, 31 марта.
Как пояснили в ведомстве, информации о пострадавших не поступало.
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