Склад с серой загорелся в Ленинградской области

Первый сигнал о возгорании в поселке Усть-Луга, в Кингисеппском районе Ленинградской области, поступил на пульт спасателей около 3 часов ночи.

Как сообщают в региональном управлении МЧС, заполыхало огромное складское здание. По неофициальным данным, внутри находились запасы серы.

В самый тяжелый момент площадь пожара составляла 150 квадратных метров. С пламенем боролись всю ночь, к утру его удалось локализовать.

— В настоящий момент площадь тления составляет 30 метров, — отчитались в ГУ МЧС по Ленобласти утром в субботу, 31 марта.