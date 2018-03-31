В Багратионовске нашли пропавшего 24 марта 17-летнего подростка
Родные не имели связи с мальчиком около недели.
Родные не имели связи с мальчиком около недели.
В Багратионовске найден 17-летний Алексей У., который безвестно отсутствовал пять дней. Об этом «Клопс» сообщили волонтёры ВОО «Поиск пропавших детей S.O.S».
Мальчик найден живым. Обстоятельства, при которых подросток был обнаружен, не сообщаются.
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«С подростком будет проведена беседа, чтобы впредь исключить случаи ухода из дома», — отметили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что Алексей вышел из дома на ул. Калининградской в Багратионовске 24 марта около 21:00 и пропал. Родные около недели не имели с ним связи.
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