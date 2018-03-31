В Багратионовске нашли пропавшего 24 марта 17-летнего подростка

В Багратионовске найден 17-летний Алексей У., который безвестно отсутствовал пять дней. Об этом «Клопс» сообщили волонтёры ВОО «Поиск пропавших детей S.O.S».

Мальчик найден живым. Обстоятельства, при которых подросток был обнаружен, не сообщаются.

В пресс-службе регионального УМВД уточнили, что в отношении мальчика противоправных действий не совершалось. Алексей передан законным представителям его интересов.

«С подростком будет проведена беседа, чтобы впредь исключить случаи ухода из дома», — отметили в ведомстве.