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17:58 (мск), источник: Клопс.ru

В Багратионовске нашли пропавшего 24 марта 17-летнего подростка

Родные не имели связи с мальчиком около недели.

В Багратионовске найден 17-летний Алексей У., который безвестно отсутствовал пять дней. Об этом «Клопс» сообщили волонтёры ВОО «Поиск пропавших детей S.O.S».

Мальчик найден живым. Обстоятельства, при которых подросток был обнаружен, не сообщаются.

В пресс-службе регионального УМВД уточнили, что в отношении мальчика противоправных действий не совершалось. Алексей передан законным представителям его интересов.

«С подростком будет проведена беседа, чтобы впредь исключить случаи ухода из дома», — отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что Алексей вышел из дома на ул. Калининградской в Багратионовске 24 марта около 21:00 и пропал. Родные около недели не имели с ним связи.

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