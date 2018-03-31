Пенсионерка погибла при пожаре в Шумилинском районе

Пенсионерка погибла при пожаре в Шумилинском районе

31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пенсионерка погибла при пожаре в частном жилом доме в д. Суровни Шумилинского района, сообщили БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.