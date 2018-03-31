Пожар на складе серы в Усть-Луге потушили за час
Сотрудники МЧС локализовали пожар на складе серы в
Сотрудники МЧС локализовали пожар на складе серы в
По сообщению ведомства, пожар, который вспыхнул около девяти часов утра, был локализован чуть больше чем за час. В настоящее время ведется проливка двух очагов тления по 15 квадратных метров.
Сообщение о пожаре на складе серы было получено утром 31 марта. Площадь пожара, по предварительным данным, составила около 150 квадратных метров.
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