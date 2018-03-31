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19:16 (мск), источник: ivbg.ru

Пожар на складе серы в Усть-Луге потушили за час

Сотрудники МЧС локализовали пожар на складе серы в Усть-Луге. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Источник: РИА "Новости"

По сообщению ведомства, пожар, который вспыхнул около девяти часов утра, был локализован чуть больше чем за час. В настоящее время ведется проливка двух очагов тления по 15 квадратных метров.

Сообщение о пожаре на складе серы было получено утром 31 марта. Площадь пожара, по предварительным данным, составила около 150 квадратных метров.

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