В Кореновском районе в ДТП с «Газелью» погибли два человека
Скончались 34-летний мужчина и 69-летняя женщина.
Скончались 34-летний мужчина и 69-летняя женщина.
Смертельная авария случилась 30 марта около 22:00 в Кореновском районе. По предварительным данным, 34-летний мужчина за рулем «Газели» наехал на двигавшийся сзади автомобиль Volvo.
В результате аварии от полученных травм на месте аварии погибли водитель отечественной машины и его 69-летняя пассажирка.
Точные обстоятельства
Напомним, в Краснодаре водитель скорой помощи устроил ДТП. В аварии пострадала 28-летняя девушка и ее 9-летняя дочка. Их госпитализировали с незначительными травмами и ушибами. Сейчас они находятся в больнице, их жизни ничего не угрожает.
Сейчас правоохранители начали по данному факту проверку, по результатам которой примут решение о наказании мужчины. Полиция будет устанавливать точные обстоятельства аварии, в том числе были ли включены спецсигналы на служебном транспорте.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.