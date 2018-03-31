В Кореновском районе в ДТП с «Газелью» погибли два человека

Источник: AP 2018

Смертельная авария случилась 30 марта около 22:00 в Кореновском районе. По предварительным данным, 34-летний мужчина за рулем «Газели» наехал на двигавшийся сзади автомобиль Volvo.

В результате аварии от полученных травм на месте аварии погибли водитель отечественной машины и его 69-летняя пассажирка.

Точные обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.

Напомним, в Краснодаре водитель скорой помощи устроил ДТП. В аварии пострадала 28-летняя девушка и ее 9-летняя дочка. Их госпитализировали с незначительными травмами и ушибами. Сейчас они находятся в больнице, их жизни ничего не угрожает.