Суд арестовал экс-начальницу Госстройнадзора по Кемеровской области

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Следственный комитет усматривает в действиях Комковой, руководившей ведомством до 2014 года, признаки злоупотребления должностными полномочиями. По версии следствия, она не приняла мер по пресечению эксплуатации самовольно возведенного в 2013 году здания торгово-развлекательного комплекса «Зимняя вишня» в Кемерово, что повлекло гибель посетителей. Как пояснял представитель СК, Комкову обвиняют не в корысти или взяточничестве, а в том, что она действовала в интересах своего сына, который попросил ее «помочь» неким людям.

Ранее в субботу до 25 мая была арестована генеральный директор компании «Кемеровский кондитерский комбинат» Юлия Богданова. Именно этому предприятию принадлежало здание торгового центра. По данным СК, подчиненные уведомляли Богданову о недостатках системы противопожарной безопасности здания, однако никаких мер она не принимала.

Таким образом, в рамках дела уже арестованы семь фигурантов: экс-глава госстройнадзора Кузбасса Танзилия Комкова; управляющая торговым центром «Зимняя вишня» Надежда Судденок; технический директор ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» (компания-собственник торгового центра) Георгий Соболев; гендиректор этой же компании Юлия Богданова; руководитель компании «Системный интегратор», разработавшей и внедрившей систему противопожарной безопасности в «Зимней вишне», Игорь Полозиненко; сотрудник компании «Системный интегратор», непосредственно отвечавший за монтаж и исправность пожарной сигнализации в торговом центре, Александр Никитин; сотрудник частного охранного предприятия, отключивший систему оповещения о пожаре, Сергей Антюшин.