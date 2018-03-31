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13:26 (мск), источник: РИА Новости

Суд арестовал экс-начальницу Госстройнадзора по Кемеровской области

КЕМЕРОВО, 31 мар — РИА Новости. Центральный районный суд Кемерово в субботу арестовал до 25 мая бывшую начальницу инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилию Комкову по делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня», который унес жизни 64 человек, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Пожар в торговом центре в Кемерово
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фотографии
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фотографии
33
фотографии

Следственный комитет усматривает в действиях Комковой, руководившей ведомством до 2014 года, признаки злоупотребления должностными полномочиями. По версии следствия, она не приняла мер по пресечению эксплуатации самовольно возведенного в 2013 году здания торгово-развлекательного комплекса «Зимняя вишня» в Кемерово, что повлекло гибель посетителей. Как пояснял представитель СК, Комкову обвиняют не в корысти или взяточничестве, а в том, что она действовала в интересах своего сына, который попросил ее «помочь» неким людям.

Ранее в субботу до 25 мая была арестована генеральный директор компании «Кемеровский кондитерский комбинат» Юлия Богданова. Именно этому предприятию принадлежало здание торгового центра. По данным СК, подчиненные уведомляли Богданову о недостатках системы противопожарной безопасности здания, однако никаких мер она не принимала.

Таким образом, в рамках дела уже арестованы семь фигурантов: экс-глава госстройнадзора Кузбасса Танзилия Комкова; управляющая торговым центром «Зимняя вишня» Надежда Судденок; технический директор ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» (компания-собственник торгового центра) Георгий Соболев; гендиректор этой же компании Юлия Богданова; руководитель компании «Системный интегратор», разработавшей и внедрившей систему противопожарной безопасности в «Зимней вишне», Игорь Полозиненко; сотрудник компании «Системный интегратор», непосредственно отвечавший за монтаж и исправность пожарной сигнализации в торговом центре, Александр Никитин; сотрудник частного охранного предприятия, отключивший систему оповещения о пожаре, Сергей Антюшин.

По решению суда все они останутся под арестом до 25 мая.

Трагедия в Кемерово: предъявлено обвинение Танзилии Комковой
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10:12 (мск)© Ньюстюб
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