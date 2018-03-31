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18:26 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронеже умер попавший в больницу с огнестрельным ранением мужчина

СК начал проверку по факту ЧП.

Мужчина, попавший в больницу с огнестрельным ранением днем в пятницу, 30 марта, скончался в медучреждении, сообщил корреспонденту РИА «Воронеж» собственный источник. По данным пресс-службы СУ СКР по региону, следователи начали доследственную проверку по факту инцидента.

Сообщение о ЧП на Московском проспекте, неподалеку от памятника Славы, поступило в «систему-112» в 13:07. Двое мужчин разговаривали в машине, и, по словам очевидцев, внезапно прогремел выстрел. «Скорая» увезла 37-летнего пострадавшего.

Следователи осмотрели место ЧП, назначили судмедэкспертизу. Они опрашивают родственников погибшего и очевидцев произошедшего. По итогам проверки примут процессуальное решение.

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