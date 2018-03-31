В Воронеже умер попавший в больницу с огнестрельным ранением мужчина
СК начал проверку по факту ЧП.
СК начал проверку по факту ЧП.
Мужчина, попавший в больницу с огнестрельным ранением днем в пятницу, 30 марта, скончался в медучреждении, сообщил корреспонденту РИА «Воронеж» собственный источник. По данным
Сообщение о ЧП на Московском проспекте, неподалеку от памятника Славы, поступило в «систему-112» в 13:07. Двое мужчин разговаривали в машине, и, по словам очевидцев, внезапно прогремел выстрел. «Скорая» увезла 37-летнего пострадавшего.
Следователи осмотрели место ЧП, назначили судмедэкспертизу. Они опрашивают родственников погибшего и очевидцев произошедшего. По итогам проверки примут процессуальное решение.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.