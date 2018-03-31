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14:06 (мск), источник: Publika.md

Появились подробности пожара в ресторане La Taifas

В центре города этим утром загорелся ресторан. Клиентов и работников заведения срочно эвакуировали. Пожар начался на кухне.

Источник: Publika.md

На место происшествия приехали две пожарные машины.

«Спасатели прибыли по вызову и выяснили, что дым идет из кухни заведения. Причиной задымления стал накопившийся в вытяжке жир, который начал тлеть горевший в вытяжке жир», — cообщила пресс-секретарь ГИЧС Лилиана Пушкашу.

Пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.

После трагедии в российском Кемерове, где в результате пожара в торговом центре погибли 64 человека, молдавские власти потребовали провести проверку во всех заведениях, развлекательных и коммерческих центрах страны.

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