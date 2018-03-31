Появились подробности пожара в ресторане La Taifas

На место происшествия приехали две пожарные машины.



«Спасатели прибыли по вызову и выяснили, что дым идет из кухни заведения. Причиной задымления стал накопившийся в вытяжке жир, который начал тлеть горевший в вытяжке жир», — cообщила пресс-секретарь ГИЧС Лилиана Пушкашу.



Пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.



После трагедии в российском Кемерове, где в результате пожара в торговом центре погибли 64 человека, молдавские власти потребовали провести проверку во всех заведениях, развлекательных и коммерческих центрах страны.