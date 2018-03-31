В Ставропольском районе в результате ДТП погиб мужчина

По предварительным данным, 59-летний водитель отечественной легковушки двигался по автодороге М-5 Урал со стороны Сызрани в направлении Самары. В районе 960 км мужчина начал совершать разворот, не предоставив преимущество проезда фуре DAF под управлением 31-летнего мужчины, в результате чего произошло столкновение.