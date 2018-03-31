В Ставропольском районе в результате ДТП погиб мужчина
В субботу, 31 марта, около 11:00 в Ставропольском районе произошло ДТП, в результате которого погиб человек, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
В субботу, 31 марта, около 11:00 в Ставропольском районе произошло ДТП, в результате которого погиб человек, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
По предварительным данным, 59-летний водитель отечественной легковушки двигался по автодороге М-5 Урал со стороны Сызрани в направлении Самары. В районе 960 км мужчина начал совершать разворот, не предоставив преимущество проезда фуре DAF под управлением 31-летнего мужчины, в результате чего произошло столкновение.
Водитель отечественной легковушки был доставлен бригадой медиков в ближайшее лечебное учреждение, где вскоре скончался. Второй участник ДТП от медицинской помощи отказался. В настоящее время по факту
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