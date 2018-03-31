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13:27 (мск), источник: Volga News

В Ставропольском районе в результате ДТП погиб мужчина

В субботу, 31 марта, около 11:00 в Ставропольском районе произошло ДТП, в результате которого погиб человек, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Источник: AP 2018

По предварительным данным, 59-летний водитель отечественной легковушки двигался по автодороге М-5 Урал со стороны Сызрани в направлении Самары. В районе 960 км мужчина начал совершать разворот, не предоставив преимущество проезда фуре DAF под управлением 31-летнего мужчины, в результате чего произошло столкновение.

Водитель отечественной легковушки был доставлен бригадой медиков в ближайшее лечебное учреждение, где вскоре скончался. Второй участник ДТП от медицинской помощи отказался. В настоящее время по факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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