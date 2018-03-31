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19:21 (мск), источник: Комсомольская правда

85-летний пенсионер из Купчино смог остановить вооруженного грабителя

Он отказался отдать нападавшему деньги и обратил его в бегство.

Источник: РИА "Новости"

Брюс Уиллис позавидует! В самом обычном районе Петербурга, самый обычный пенсионер смог сделать то, что не под силу подчас и героям голливудских фильмов.

Он прогнал вора из собственной квартиры. Причем грабитель был еще и вооружен.

Как сообщили в субботу в петербургской полиции, 30 марта в отделение пришел 85-летний мужчина. Он заявил, что в его квартиру на Бухарестской улице ворвался неизвестный.

— Злоумышленник произвел выстрел в сторону хозяина квартиры и потребовал отдать ему денежные средства, — заявили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области.

Впрочем, пенсионер оказался не робкого десятка. Он сумел обратить негодяя в бегство — рискуя собственной жизнью!

Поиски неудачливого вора продолжаются. Уголовное дело завели по статье «разбой». Нападавшему грозит от семи до 12 лет тюрьмы.

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