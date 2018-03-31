Дачник задержал воров с помощью вил в Иркутской области

Началось все с того, что мужчина увидел, как у соседа по даче какие-то посторонние люди выносят вещи и грузят их на салазки. Сообразительный товарищ, недолго думая, схватил вилы садовый инвентарь и сразу на участок. Угрожая трезубцем он заставил двух преступников зайти в дом, который они решили обворовать, и запер. Дальше дело техники: два звонка — один хозяину дома, другой в полицию.

— На место происшествия первыми прибыли сотрудники патрульно-постовой службы, которые и обнаружили двух молодых людей, закрытых в доме, — сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. — Полицейский патруль доставил их отделение. Преступниками оказались парни 18 и 20 лет, оба местные жители, один из них уже был судим. Горе-воры рассказали, что специально рыскали по садоводству в поисках пустующего дома, чтобы как-то поживиться за чужой счет. Через отверстие в заборе они забрались на участок и дальше через двери, которые оказались незапертыми, зашли в дом. Теперь им грозит уголовное наказание до 5 лет лишения свободы.