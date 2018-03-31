В больнице РЖД прогремел случайный выстрел
Вещи пациента Железнодорожной больницы таили в себе скрытую опасность. Когда врач приблизился к ним, вылетела пуля.
Вещи пациента Железнодорожной больницы таили в себе скрытую опасность. Когда врач приблизился к ним, вылетела пуля.
Как стало известно «Фонтанке», с утра 30 марта в медучреждение на проспекте Мечникова, 27 доставили мужчину с острым коронарным синдромом. Заведующая приёмным отделением начала осматривать одежду пациента, но исследование прервал выстрел.
Оказалось, что горожанин имел при себе травматический пистолет. Разрешение на хранение оружия подтвердилось соответствующими бумагами. В результате инцидента никто не пострадал.
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