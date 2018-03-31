ДТП под Братском: Toyota врезалась в фуру, на месте погибли три человека
Авария произошла в субботу, 31 марта, на улице Советская в поселке Вихоревка Братского района.
Авария произошла в субботу, 31 марта, на улице Советская в поселке Вихоревка Братского района.
Известно, что автомобиль Toyota врезался в припаркованный на обочине полуприцеп Scania. Удар был такой силы, что у легковушки снесло крышу, от кузова практически ничего не осталось. Все трое находившиеся в салоне — водитель и две пассажирки — погибли на месте.
— На месте до сих пор дежурят экипажи ДПС, — сообщили «КП"-Иркутск в отедел пропаганды ГИБДД по Иркутской области. — Сейчас выясняется почему произошла авария.
По одной из версий, причиной могла стать наледь на дороге. Не исключено также, что водитель сел нетрезвым за руль и не справился с управлением.
Напомним, это уже второе ДТП с погибшим за сутки в Иркутской области. Рано утром недалеко от поселка Солзан в Слюдянском районе в бетонное ограждение врезался автомобиль «Нива». Известно, что в салоне машины были два человека, жители поселка Выдрино, один из них погиб. По предварительной информации 66-летний хозяин автомобиля передал руль своему нетрезвому другу.
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