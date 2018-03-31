Пожизненно лишенная прав Мара Багдасарян задержана за рулем машины в Москве
Девушку на «Мерседесе» остановила полиция на Ленинградском проспекте.
Девушку на «Мерседесе» остановила полиция на Ленинградском проспекте.
Москва. 31 марта. INTERFAX.RU — Пожизненно лишенная прав стритрейсерша Мара Багдасарян вновь была задержана за рулем автомобиля в Москве, в ее отношении составлен административный протокол.
«31 марта около 03:00 сотрудниками полиции на Ленинградском проспекте был остановлен автомобиль “Мерседес”, за рулем которого находилась женщина, не представившая водительское удостоверение. При проверке по базам данных было установлено, что гражданка не имеет права управления транспортными средствами», — сообщили «Интерфаксу» в субботу в
В свою очередь, информированный источник пояснил агентству, что задержанная является пожизненно лишенной водительских прав решением суда стритрейсершой Марой Багдасарян.
«Иномарка была задержана, а водитель отстранена от управления транспортным средством. В отношении 24-летней москвички составлен административный материал по ст. 12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством)», — добавили в полиции.
Суды, штрафы и обязательные работы
Багдасарян «прославилась» в мае 2016 года, когда группа молодых людей, одним из которых оказался сын
Так, мировой участок 353 Савеловского суда с ноября 2016 года рассмотрел 72 административных протокола об уклонении Багдасарян от исполнения административного наказания (20.25 КоАП РФ). Ей были назначены два административных ареста на 10 и 14 суток, а также 595 часов обязательных работ и штрафы на общую сумму 183 тыс. рублей, которые она уже заплатила.
10 января 2017 года девушка приступила к выполнению обязанностей подсобного рабочего в ГБУ «Жилищник» московского района Сокол. Однако позднее мировой суд назначил Багдасарян административный арест в 15 суток за невыполнение обязательных работ. После отбытия наказания девушка вновь приступила к обязательным работам.
С 10 февраля мировой суд рассмотрел еще 54 административных протокола о неуплате вовремя штрафов за нарушение ПДД, за что девушку оштрафовали на 202 тысячи рублей.
Позднее, 10 марта мировой суд приговорил Багдасарян к году исправительных работ в виде удержания 15% заработка за использование поддельного больничного листа (ч.3 ст. 327 УК РФ). В ходе экспертизы выяснилось, что документ был изготовлен через копировальное устройство, а печать и водяные знаки были сымитированы.
21 марта Савеловский суд Москвы удовлетворил иск прокурора о лишении Багдасарян права управлять транспортными средствами
27 июля пожизненно лишенную прав девушку поймали за рулем автомобиля в Москве, полиция составила в отношении нее три протокола об административных правонарушениях.
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