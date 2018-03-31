Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ольга Бузова запускает собственный телеканал
В Россию и Беларусь вернется подзабытая марка недорогих машин
Как семьи отвоевывают кровных детей у суррогатных матерей
Как исключить из платежки ненужные коммунальные услуги
Ученые открыли «новый орган»
Свидания в эпоху феминизма: новые правила для мужчинСамый популярный вопрос на мужских форумах: "За что я должен платить на свидании?"
Cпецназовец раскрыл операцию СБУ в связи с пожаром в Кемерово
Телеведущего Соловьева вызвали в Совет Федерации
Назван лучший автомобиль в мире
Новый кроссовер Volkswagen: спортивный и красивый
Предприятие Ростеха завершило испытания новейшего ЗРК «Багульник»
Узнавшие о торпеде РФ США изменили планы – СМИ
Лера Кудрявцева кардинально сменила имидж
Алеся Кафельникова вернулась к бывшему бойфренду
7 продуктов, которые помогут избежать депрессии
Диеты в очередной раз назвали вредными для фигуры
Женщина отсудила полмиллиона рублей за испорченный вид из окна
Что делать с маленькой прихожей: 30 ценных идей
Фоторепортажи
10Скончался Сергей Мавроди
1660-летие Гари Олдмана
21:31 (мск), источник: Интерфакс

Пожизненно лишенная прав Мара Багдасарян задержана за рулем машины в Москве

Девушку на «Мерседесе» остановила полиция на Ленинградском проспекте.

Источник: Агентство «Москва»

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU — Пожизненно лишенная прав стритрейсерша Мара Багдасарян вновь была задержана за рулем автомобиля в Москве, в ее отношении составлен административный протокол.

Инфографика
Действия водителя при ДТПВ России на дорогах ежегодно происходит более 150 тысяч аварий. Подробнее о том, как действовать в случае ДТП.

«31 марта около 03:00 сотрудниками полиции на Ленинградском проспекте был остановлен автомобиль “Мерседес”, за рулем которого находилась женщина, не представившая водительское удостоверение. При проверке по базам данных было установлено, что гражданка не имеет права управления транспортными средствами», — сообщили «Интерфаксу» в субботу в пресс-службе столичного главка полиции, не уточнив личности задержанной.

В свою очередь, информированный источник пояснил агентству, что задержанная является пожизненно лишенной водительских прав решением суда стритрейсершой Марой Багдасарян.

«Иномарка была задержана, а водитель отстранена от управления транспортным средством. В отношении 24-летней москвички составлен административный материал по ст. 12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством)», — добавили в полиции.

Суды, штрафы и обязательные работы

Багдасарян «прославилась» в мае 2016 года, когда группа молодых людей, одним из которых оказался сын вице-президента компании «ЛУКОЙЛ» Руслан Шамсуаров, устроила «гонки» на внедорожнике «Гелендваген» с сотрудниками правоохранительных органов на Ленинском проспекте. Все происходящее молодые люди транслировали в соцсетях. С тех пор на счету Багдасарян длинный список судебных разбирательств и наказаний.

Новость
Uber избежал судебной тяжбы из-за ДТП с беспилотникомПо неофициальной информации, компания смогла урегулировать претензии с пострадавшей стороной в досудебном порядке

Так, мировой участок 353 Савеловского суда с ноября 2016 года рассмотрел 72 административных протокола об уклонении Багдасарян от исполнения административного наказания (20.25 КоАП РФ). Ей были назначены два административных ареста на 10 и 14 суток, а также 595 часов обязательных работ и штрафы на общую сумму 183 тыс. рублей, которые она уже заплатила.

10 января 2017 года девушка приступила к выполнению обязанностей подсобного рабочего в ГБУ «Жилищник» московского района Сокол. Однако позднее мировой суд назначил Багдасарян административный арест в 15 суток за невыполнение обязательных работ. После отбытия наказания девушка вновь приступила к обязательным работам.

С 10 февраля мировой суд рассмотрел еще 54 административных протокола о неуплате вовремя штрафов за нарушение ПДД, за что девушку оштрафовали на 202 тысячи рублей.

Позднее, 10 марта мировой суд приговорил Багдасарян к году исправительных работ в виде удержания 15% заработка за использование поддельного больничного листа (ч.3 ст. 327 УК РФ). В ходе экспертизы выяснилось, что документ был изготовлен через копировальное устройство, а печать и водяные знаки были сымитированы.

21 марта Савеловский суд Москвы удовлетворил иск прокурора о лишении Багдасарян права управлять транспортными средствами из-за эпилепсии.

27 июля пожизненно лишенную прав девушку поймали за рулем автомобиля в Москве, полиция составила в отношении нее три протокола об административных правонарушениях.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Россия вышлет 50 британских дипломатов и сотрудников дипмиссии
Биологи из Канады решили «загадку» курицы и яйца
Глобальный долг превысил отметку 233 триллиона долларов
Это судьба. Мальчик с гетерохромией нашел себе такого же котенка
В России подсчитали состоятельных граждан
Дело совладельцев «Суммы»: братьев Магомедовых взяли под стражу
Какая наука стоит за сверхъестественными способностями
Спорт
СКА с Шипачевым и с победой. ЦСКА оставалось только драться Провокации, драки, шикарные голы и спорные моменты — в финале Запада веселье в самом разгаре
Авто
Резкий рост цен на бензин: есть ответ властей В Федеральной антимонопольной службе (ФАС России), курирующей вопрос стоимости топлива, считают, что пока признаков возможного дефицита бензина и дизеля нет
Hi-Tech
Астрономы создали телескопы, способные поймать свет времен Большого Взрыва С их помощью можно будет зафиксировать реликтовое излучение.
Кино
Киркоров сам оплатил возмутивший зрителей «Идеальный ремонт» «Первый канал» не потратил денег на создание для поп-короля собственного Диснейленда
Недвижимость
Как исключить из платежки ненужные коммунальные услуги
Россиянка отсудила у застройщика полмиллиона рублей за испорченный вид из окна
Квартиру волгоградца дважды продали, пока его не было в городе
Врач скорой помощи в Саратове заставлял подчиненных строить ему дачу
Леди
Лобода стала копией Варнавы из-за пластики (фото) Сколько можно гнаться за шаблонными пухлыми губами?
Дети
Дмитрий Маликов выбрал странное имя для сына Жена певца сообщила, как пара решила назвать ребенка.
Все о ремонте
Как рационально использовать эркер в интерьере: 7 умных решений 
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Как из типовой двушки сделать удобную трёшку: квартира молодой семьи
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь